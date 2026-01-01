PhotoMechanics SX-60 WiFi S 3D-фотостудия

Описание

В комплектацию входит поворотный стол MFT-1, металлическая конструкция с белым фоном из ПЭТ-пластика, система освещения и тумбой. Габариты тумбы - 100х80х95 см.

Возможно управление освещением и поворотным столом по Wi-Fi.

Облачное хранилище стоит 29 000 рублей \ год . С оборудованием дается только демо-версия на 10 фотографий.

Технические характеристики: