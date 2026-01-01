PhotoMechanics SX-60 MAX 3D-фотостудия

В комплектацию входит поворотный стол MFT-1, металлическая конструкция с белым фоном из ПЭТ-пластика, система освещения и тумбой. Габариты тумбы - 100х80х95 см.
Студия комплектуется специальными лазерами, позволяющими центрировать нестандартный объект съемки и добиваться тем самым точной пространственной ориентации объекта относительно камер.
Возможно управление освещением и поворотным столом по Wi-Fi.
Технические характеристики:
- габариты студии, см - 125х93х108
- вес, кг - 120
- номинальная мощность, Вт - 700
- максимальные габариты фотографируемого предмета, см - 60х40х40