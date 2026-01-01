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PhotoMechanics SX-60 MAX 3D-фотостудия
PhotoMechanics SX-60 MAX 3D-фотостудия
PhotoMechanics SX-60 MAX 3D-фотостудия
PhotoMechanics SX-60 MAX 3D-фотостудия
PhotoMechanics SX-60 MAX 3D-фотостудия

PhotoMechanics SX-60 MAX 3D-фотостудия

PhotoMechanics
Артикул: DAN-1105

PhotoMechanics SX-60 MAX - 3D-фотостудия со встроенной системой бестеневой диммируемой подсветки.

Студия отлично подходит для съемки сложных предметов с отражающей поверхностью. Позволяет делать фотографии премиум-класса. Имеет максимальную комплектацию. 

Описание

В комплектацию входит поворотный стол MFT-1, металлическая конструкция с белым фоном из ПЭТ-пластика, система освещения и тумбой. Габариты тумбы - 100х80х95 см.

Студия комплектуется специальными лазерами, позволяющими центрировать нестандартный объект съемки и добиваться тем самым точной пространственной ориентации объекта относительно камер.

Возможно управление освещением и поворотным столом по Wi-Fi.

Технические характеристики:

  • габариты студии, см - 125х93х108
  • вес, кг - 120
  • номинальная мощность, Вт - 700
  • максимальные габариты фотографируемого предмета, см - 60х40х40

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