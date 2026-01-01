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PhotoMechanics ST-120 Base 3D-фотостудия
PhotoMechanics ST-120 Base 3D-фотостудия

PhotoMechanics ST-120 Base 3D-фотостудия

PhotoMechanics
Артикул: DAN-9085

Базовый модуль включает в себя поворотную платформу RD-120 и однотонный белый фон для съемки объектов. Все элементы конструкции базового модуля выполнены из стали. Модуль оснащен 4 промышленными роликами для легкого передвижения. Столешница поворотной платформы покрыта матовым оргстеклом белого цвета (акрил). В комплект входит облачное хранилище cloud.photomechanics c тарифом PRO на полгода.

Описание

Модуль используется для 3D-съемки тяжелых и объемных предметов среднего размера, таких как мебель, бытовая техника, строительные инструменты и т. д. Конструкция позволяет быстро заменить фон фона. Особая конструкция базовой платформы с поворотной платформой в центре позволяет добиться плавного перехода между снимаемым объектом и задним фоном и избежать лишних теней на итоговом снимке.

Облачное хранилище стоит 29 000 рублей \ год. С оборудованием дается только демо-версия на 10 фотографий.

Характеристики:

  • Рекомендуемые размеры объекта съемки 65 х 65 х 140см
  • Шагогв за оборот (минимум / максимум) 1 / 10240
  •  ОРегулируемые ножки
  • Индикация включения
  • Универсальное крепление для столешницы и аксессуаров
  • Питание 220/110 В переменного тока
  • Интерфейс данных USB 2.0, Wi-Fi
  • Опции управления Управление API  Photo3D Studio, GGnome Object2VR Studio
  • Размеры 70 х 70 х 150 см
  • Вес 50 кг


Комплектация

  • Программа Photo3D Studio;

  • Базовая стальная рама

  • Белый фон

  • Поворотный стол Photomechanics RD-120 с белой столешницей, диаметром 116 см

  • Провод USB. Провод питания


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  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
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