PhotoMechanics ST-120 Base 3D-фотостудия

Модуль используется для 3D-съемки тяжелых и объемных предметов среднего размера, таких как мебель, бытовая техника, строительные инструменты и т. д. Конструкция позволяет быстро заменить фон фона. Особая конструкция базовой платформы с поворотной платформой в центре позволяет добиться плавного перехода между снимаемым объектом и задним фоном и избежать лишних теней на итоговом снимке.
Облачное хранилище стоит 29 000 рублей \ год. С оборудованием дается только демо-версия на 10 фотографий.
Характеристики:
- Рекомендуемые размеры объекта съемки 65 х 65 х 140см
- Шагогв за оборот (минимум / максимум) 1 / 10240
- ОРегулируемые ножки
- Индикация включения
- Универсальное крепление для столешницы и аксессуаров
- Питание 220/110 В переменного тока
- Интерфейс данных USB 2.0, Wi-Fi
- Опции управления Управление API Photo3D Studio, GGnome Object2VR Studio
- Размеры 70 х 70 х 150 см
- Вес 50 кг