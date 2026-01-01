PhotoMechanics ST-120 Base 3D-фотостудия

Описание

Модуль используется для 3D-съемки тяжелых и объемных предметов среднего размера, таких как мебель, бытовая техника, строительные инструменты и т. д. Конструкция позволяет быстро заменить фон фона. Особая конструкция базовой платформы с поворотной платформой в центре позволяет добиться плавного перехода между снимаемым объектом и задним фоном и избежать лишних теней на итоговом снимке.

Облачное хранилище стоит 29 000 рублей \ год. С оборудованием дается только демо-версия на 10 фотографий.

Характеристики:

Рекомендуемые размеры объекта съемки 65 х 65 х 140см

Шагогв за оборот (минимум / максимум) 1 / 10240

ОРегулируемые ножки

Индикация включения

Универсальное крепление для столешницы и аксессуаров

Питание 220/110 В переменного тока

Интерфейс данных USB 2.0, Wi-Fi

Опции управления Управление API Photo3D Studio, GGnome Object2VR Studio

Размеры 70 х 70 х 150 см

Вес 50 кг



