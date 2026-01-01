PhotoMechanics ST-100MLK 3D-фотостудия

Описание

Студия спроектирована так, чтобы занимать минимум места в офисе или на складе. Для размещения студии потребуется площадка 2x2 метра. Вместе с тем, студия очень надежна, все части изготовлены из стали, их сложно согнуть или сломать.

Модуль оснащен восемью промышленными роликами с фиксатором для повышения мобильности, а столешница поворотной платформы покрыта матовым оргстеклом белого цвета (акрил) и легко заменяется.

Фотостудия доукомплектована краном-штативом K-150, что позволяет выполнять 3D-фотосъемку с вращением объекта в нескольких плоскостях в полностью автоматическом режиме.

Штатное количество светильников - 12, мощностью по 20 Вт каждый.

Облачное хранилище стоит 29 000 рублей \ год. С оборудованием дается только демо-версия на 10 фотографий.