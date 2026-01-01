images
PhotoMechanics ST-100MLK 3D-фотостудия

PhotoMechanics ST-100MLK 3D-фотостудия

PhotoMechanics
Артикул: NVF-7260

PhotoMechanics S-100 LK - 3D-фотостудия для съемки товаров среднего размера.

Можно фотографировать объекты шириной до 70x70 см и высотой до 1,4 метра и 70x70x90 (для 3D-фото). Вес предмета - не более 40 кг.

Описание

Студия спроектирована так, чтобы занимать минимум места в офисе или на складе. Для размещения студии потребуется площадка 2x2 метра. Вместе с тем, студия очень надежна, все части изготовлены из стали, их сложно согнуть или сломать. 

Модуль оснащен восемью промышленными роликами с фиксатором для повышения мобильности, а столешница поворотной платформы покрыта матовым оргстеклом белого цвета (акрил) и легко заменяется.

Фотостудия доукомплектована краном-штативом K-150, что позволяет выполнять 3D-фотосъемку с вращением объекта в нескольких плоскостях в полностью автоматическом режиме.

Штатное количество светильников - 12, мощностью по 20 Вт каждый.

Облачное хранилище стоит 29 000 рублей \ год. С оборудованием дается только демо-версия на 10 фотографий.

Комплектация

  • Программа Photo3D Studio;

  • Базовая стальная рама

  • Белый фон

  • Поворотный стол Photomechanics MFT-1 с белой столешницей, диаметром 95 см.

  • Освещение 10 шт. светодиодных прожекторов

  • Кран-штатив K-150. Штативная головка

  • Провод USB. Провод питания


Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор COB LED светильника Fotokvant BF-300B
Обзор COB LED светильника Fotokvant BF-300B
Нереальная Реальность своими руками. МК фоторежиссёра Владимира Бероева
Нереальная Реальность своими руками. МК фоторежиссёра Владимира Бероева
Меланхолия, драма и сюрреализм в фотографиях Грегори Крюдсона
Меланхолия, драма и сюрреализм в фотографиях Грегори Крюдсона
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.