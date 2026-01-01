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PhotoMechanics ST-100MLH 3D-фотостудия
PhotoMechanics ST-100MLH 3D-фотостудия
PhotoMechanics ST-100MLH 3D-фотостудия
PhotoMechanics ST-100MLH 3D-фотостудия

PhotoMechanics ST-100MLH 3D-фотостудия

PhotoMechanics
Артикул: DAN-4732

3D-фотостудия PhotoMechanics S-100 LH.

Фотостудия на базе поворотного стола Photomechanics MFT-1 (столешница диаметром 100 см), базового модуля фотостудии ST-100, интегрированного модуля освещения, включающего 14 LED источников постоянного света, модуля подвеса неустойчивых объектов для создания 3D-фото.

Описание

Базовый модуль фотостудии универсального назначения для фотосъемки объектов среднего размера (мебель, бытовая техника, строительный инструмент и др.).

Включенный в состав студии модуль подвеса обеспечивает фиксацию неустойчивых предметов во время вращения.

Все элементы базового модуля выполнены из стали, что исключает их повреждение даже под воздействием больших нагрузок (невозможно погнуть или сломать).

Студия оснащена четырьмя промышленными роликами для повышения мобильности.

Столешница поворотной платформы покрыта матовым оргстеклом белого цвета (акрил), поверхность легко заменяется.

Максимальные габариты предмета 70x70x90 см, максимальная масса предмета до 40 кг.

Облачное хранилище стоит 29 000 рублей \ год. С оборудованием дается только демо-версия на 10 фотографий.

Комплектация

  • Программа Photo3D Studio;

  • Базовая стальная рама

  • Белый фон

  • Поворотный стол Photomechanics MFT-1 с белой столешницей, диаметром 95 см.

  • Освещение 10 шт. светодиодных прожекторов

  • Модуль подвеса Hanger (включает в себя Photomechanics MFT-1 и балку для подвеса вращения предметов).

  • Провод USB. Провод питания

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