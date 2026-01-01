PhotoMechanics ST-100MLH 3D-фотостудия

Описание

Базовый модуль фотостудии универсального назначения для фотосъемки объектов среднего размера (мебель, бытовая техника, строительный инструмент и др.).

Включенный в состав студии модуль подвеса обеспечивает фиксацию неустойчивых предметов во время вращения.

Все элементы базового модуля выполнены из стали, что исключает их повреждение даже под воздействием больших нагрузок (невозможно погнуть или сломать).



Студия оснащена четырьмя промышленными роликами для повышения мобильности.



Столешница поворотной платформы покрыта матовым оргстеклом белого цвета (акрил), поверхность легко заменяется.

Максимальные габариты предмета 70x70x90 см, максимальная масса предмета до 40 кг.

Облачное хранилище стоит 29 000 рублей \ год. С оборудованием дается только демо-версия на 10 фотографий.