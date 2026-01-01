PhotoMechanics ST-100Corporate 3D-фотостудия

Описание

Фотостудия универсального назначения для 3D-фотосъемки объектов среднего размера (мебель, бытовая техника, строительный инструмент и др.).

Включенный в состав студии модуль подвеса обеспечивает фиксацию неустойчивых предметов во время вращения. Кран-штатив позволяет выполнять 3D-фотосъемку с вращением в нескольких плоскостях в полностью автоматическом режиме.

Фотостудия вместе с фотоаппаратом и компьютером занимает площадь всего 1,5x2,5 м. Максимальные габариты предмета 70x70x90 см, максимальная масса предмета до 40 кг.

Штатное количество и мощность светильников - 14 светильников по 30 Вт.