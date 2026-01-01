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PhotoMechanics ST-100Corporate 3D-фотостудия

PhotoMechanics ST-100Corporate 3D-фотостудия

PhotoMechanics
Артикул: DAN-4731

3D-фотостудия PhotoMechanics ST-100 Corporate.

Фотостудия на базе поворотного стола Photomechanics MFT-1 (столешница диаметром 100 см), базового модуля фотостудии ST-100, интегрированного модуля освещения, включающего 14 LED источников постоянного света, модуля подвеса неустойчивых объектов и кран-штатива Photomechanics K-150 для создания 3D-фото.

Описание

Фотостудия универсального назначения для 3D-фотосъемки объектов среднего размера (мебель, бытовая техника, строительный инструмент и др.).

Включенный в состав студии модуль подвеса обеспечивает фиксацию неустойчивых предметов во время вращения. Кран-штатив позволяет выполнять 3D-фотосъемку с вращением в нескольких плоскостях в полностью автоматическом режиме.

Фотостудия вместе с фотоаппаратом и компьютером занимает площадь всего 1,5x2,5 м. Максимальные габариты предмета 70x70x90 см, максимальная масса предмета до 40 кг.

Штатное количество и мощность светильников - 14 светильников по 30 Вт.

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