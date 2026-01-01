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PhotoMechanics S-300 XL 3D-фотостудия

PhotoMechanics S-300 XL 3D-фотостудия

PhotoMechanics
Артикул: DAN-1098

PhotoMechanics S-300 XL - 3D-фотостудия для съемки крупногабаритных объектов.

В основе конструкции лежит поворотная платформа Photomechanics RD-300 диаметром 2,6 метра. Студия предназначена для создания 3D-фото и 360-фото крупных товаров, таких как мебель, оборудование для спортзалов, спортинвентарь, мотоциклы и т.д.

Вращение и съемка объектов, а также создание 3D-клипов полностью автоматизированно и управляется при помощи программного обеспечения Photo3D Studio или Object2VR Studio.

Описание

Облачное хранилище стоит 29 000 рублей \ год. С оборудованием дается только демо-версия на 10 фотографий.

Комплектация

  • Программа Photo3D Studio для автоматической съемки.

  • Базовая стальная рама;

  • Белый фон;

  • Поворотная платформа Photomechanics RD-300 с белой столешницей, диаметром 300 см.

  • Чехол на столешницу (белая баннерная ткань).

  • Освещение (подбирается индивидуально.)

  • Система многокамерной съемки Photomechanics Multicam

  • Провод USB. Провод питания

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  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
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Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

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