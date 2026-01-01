Облачное хранилище стоит 29 000 рублей \ год. С оборудованием дается только демо-версия на 10 фотографий.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
PhotoMechanics S-300 XL - 3D-фотостудия для съемки крупногабаритных объектов.
В основе конструкции лежит поворотная платформа Photomechanics RD-300 диаметром 2,6 метра. Студия предназначена для создания 3D-фото и 360-фото крупных товаров, таких как мебель, оборудование для спортзалов, спортинвентарь, мотоциклы и т.д.
Вращение и съемка объектов, а также создание 3D-клипов полностью автоматизированно и управляется при помощи программного обеспечения Photo3D Studio или Object2VR Studio.
Облачное хранилище стоит 29 000 рублей \ год. С оборудованием дается только демо-версия на 10 фотографий.
Программа Photo3D Studio для автоматической съемки.
Базовая стальная рама;
Белый фон;
Поворотная платформа Photomechanics RD-300 с белой столешницей, диаметром 300 см.
Чехол на столешницу (белая баннерная ткань).
Освещение (подбирается индивидуально.)
Система многокамерной съемки Photomechanics Multicam
Провод USB. Провод питания
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