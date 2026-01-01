Артикул: DAN-1097

PhotoMechanics S-300 Base + Light - 3D-фотостудия для съемки крупногабаритных объектов.

В основе конструкции лежит поворотная платформа Photomechanics RD-300 диаметром 2,6 метра. Студия предназначена для создания 3D-фото и 360-фото крупных товаров, таких как мебель, оборудование для спортзалов, спортинвентарь, мотоциклы и т.д.

Данная комплектация включает в себя поворотную платформу, металлическую конструкцию с белым фоном и модуль освещения.