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PhotoMechanics S-300 Base 3D-фотостудия

PhotoMechanics S-300 Base 3D-фотостудия

PhotoMechanics
Артикул: DAN-1096

PhotoMechanics S-300 Base - 3D-фотостудия для съемки крупногабаритных объектов.

В основе конструкции лежит поворотная платформа Photomechanics RD-300 диаметром 2,6 метра. Студия предназначена для создания 3D-фото и 360-фото крупных товаров, таких как мебель, оборудование для спортзалов, спортинвентарь, мотоциклы и т.д.

Базовая комплектация включает в себя поворотную платформу и металлическую конструкцию с белым фоном.

Описание

PhotoMechanics S-300 Base 3D-фотостудия

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