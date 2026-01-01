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PhotoMechanics S-260 XL 3D-фотостудия
PhotoMechanics S-260 XL 3D-фотостудия
PhotoMechanics S-260 XL 3D-фотостудия

PhotoMechanics S-260 XL 3D-фотостудия

PhotoMechanics
Артикул: NVF-7267

PhotoMechanics S-260 XL 3D-фотостудия.

Большая модульная 3D-фотостудия используется для получения 3D-фото крупногабаритных предметов. Поворотная платформа диаметром 2,6 метра позволяет установить мебель, различное оборудование, мотоциклы, велосипеды и т.п. Фотостудия управляется с помощью программного обеспечения Photo3D Studio или Object2VR Studio. Вращение стола и съемка объектов полностью автоматизировано.

Описание

PhotoMechanics S-260 XL 3D-фотостудия

Комплектация

  • Поворотная платформа Photomechanics RD-260.
  • Базовый модуль с металлическим каркасом и белым задним фоном Studio XL-260 Base.
  • Модуль освещения с 12 светодиодными источниками света Studio XL-260 Lighting.
  • Модуль подвеса Studio XL-260 Hanger.
  • Система MultiCam 5 для установки, настройки и синхронизации нескольких фотокамер.
  • Синхронизированная и USB- проводка, концентратор и контроллер.

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