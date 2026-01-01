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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
PhotoMechanics S-260 XL 3D-фотостудия.
Большая модульная 3D-фотостудия используется для получения 3D-фото крупногабаритных предметов. Поворотная платформа диаметром 2,6 метра позволяет установить мебель, различное оборудование, мотоциклы, велосипеды и т.п. Фотостудия управляется с помощью программного обеспечения Photo3D Studio или Object2VR Studio. Вращение стола и съемка объектов полностью автоматизировано.
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