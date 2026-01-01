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PhotoMechanics S-120 Base + Light + Hanger 3D-фотостудия

PhotoMechanics S-120 Base + Light + Hanger 3D-фотостудия

PhotoMechanics
Артикул: NVF-7263

PhotoMechanics S-120 Base + Light + Hanger - модульная 3D-фотостудия для интернет-магазинов.

Базовый модуль для 360-градусной съемки крупных объектов, оснащенный световым модулем и модулем подвеса.

Описание

Студия спроектирована так, чтобы занимать минимум места в офисе или на складе. Для размещения студии потребуется площадка 2,5x2,5 метра. Вместе с тем, студия очень надежна, все части изготовлены из стали, их сложно согнуть или сломать. 

Конструкция базового модуля выполнена из стали, отличается повышенной прочностью и оснащена 6-ю промышленными роликами, которые позволяют передвигать или транспортировать фотостудию, не разбирая ee.

Металлический каркас крепится к нижней стойке базового модуля. Поворотный стол RD-60 закреплен на двух верхних рамах непосредственно над поворотной платформой RD-120.  

Прочные стальные элементы конструкции позволяют поворотному столу удерживать вес до 20 кг. Подвес может быть использован без поворотного стола, и в этом случае объект необходимо закрепить непосредственно на металлических рамах, которые выдерживают нагрузку до 50 кг.

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