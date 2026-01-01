PhotoMechanics S-120 Base + Light 3D-фотостудия

Описание

Студия спроектирована так, чтобы занимать минимум места в офисе или на складе. Для размещения студии потребуется площадка 2,5x2,5 метра. Вместе с тем, студия очень надежна, все части изготовлены из стали, их сложно согнуть или сломать.

Конструкция базового модуля выполнена из стали, отличается повышенной прочностью и оснащена шестью промышленными роликами, которые позволяют передвигать или транспортировать фотостудию, не разбирая ee.

Базовый модуль оснащен шестью закрепленными постоянными источниками света, обеспечивающими равномерное и мягкое освещение объекта. При необходимости могут быть добавлены дополнительные импульсные или постоянные источники света. Положение ламп может быть отрегулировано в зависимости от размера объекта и его удаленности от источника света.

Несомненным плюсом является совместимость с другими модулями.

Модуль освещения может быть использован с несколькими различными импульсными и постоянными источниками света. Базовый модуль может быть использован в различных комбинациях с другими модулями Photomechanics.