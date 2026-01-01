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PhotoMechanics RD-300 WiFi поворотная платформа

PhotoMechanics RD-300 WiFi поворотная платформа

PhotoMechanics
Артикул: DAN-1095

PhotoMechanics RD-300 WiFi - поворотная платформа для 3D-фотографии.

Предназначена для съемки крупногабаритных предметов. Диаметр предметного столика - 300 см.

Описание

Платформа имеет сварную стальную раму, что делает конструкцию мощной, жесткой и надежной. Все детали привода выполнены из металла (стали и алюминия). Столешница поворотного стола для 3D-фото покрыта акрилом (оргстеклом).

Столешница из высококачественной 25-миллиметровой фанеры покрыта высокопрочной однородной белой баннерной тканью. Платформа приводится в движение промышленным асинхронным мотор-редуктором и оснащена энкодером для контроля угла поворота.

Фотосъемка полностью автоматизирована. Управление платформой и фотоаппаратом осуществляется через программу Photo3D Studio. Процесс съемки полностью повторяет съемку с использованием других поворотных столов и платформ Photomechanics.

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