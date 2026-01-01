PhotoMechanics RD-260 WiFi поворотный стол для предметной съемки

Описание

Поворотная платформа в основе имеет сварную стальную раму, что делает ее мощной и надежной. Все детали привода выполнены из металла (стали и алюминия). Столешница поворотного стола для 3D-фото покрыта акрилом (оргстеклом).

Поддерживаемые фотокамеры:

Canon EOS – 1D C, 1DX, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1Ds Mark II, 1D Mark III, 1Ds Mark III, 1D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D, 6D, 7D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D, 60Da, 70D, 100D, 400D, 350D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 1000D, 1100D

Pentax – K-5, K-7, K10D, K20D, K-r, K100D, K110D, K200D

Nikon – D3100, D3200, D5100, D5200, D7000, D7100, D300s, D300, D600, D700, D800, D800E, D80, D90, D3S, D3X, D4

Samsung – GX-10

ПО поддерживает практически все модели камер Canon, Pentax, Nikon. Если вы не нашли нужную модель в списке, обратитесь за уточнением к нашему менеджеру.