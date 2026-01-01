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PhotoMechanics RD-260 WiFi поворотный стол для предметной съемки

PhotoMechanics RD-260 WiFi поворотный стол для предметной съемки

PhotoMechanics
Артикул: NVF-7254

PhotoMechanics RD-260 WiFi – поворотный стол, с диаметром платформы 260 см, предназначенный для 3D-фотосъемки людей, мебели, крупной бытовой техники и других крупногабаритных предметов массой до 500 кг. Встроенный WiFi-модуль обеспечивает комфортную съемку и отсудствие лишних проводов.

Описание

Поворотная платформа в основе имеет сварную стальную раму, что делает ее мощной и надежной. Все детали привода выполнены из металла (стали и алюминия). Столешница поворотного стола для 3D-фото покрыта акрилом (оргстеклом).

Поддерживаемые фотокамеры:

  • Canon EOS – 1D C, 1DX, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1Ds Mark II, 1D Mark III, 1Ds Mark III, 1D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D, 6D, 7D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D, 60Da, 70D, 100D, 400D, 350D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 1000D, 1100D
  • Pentax – K-5, K-7, K10D, K20D, K-r, K100D, K110D, K200D
  • Nikon –  D3100, D3200, D5100, D5200, D7000, D7100, D300s, D300, D600, D700, D800, D800E, D80, D90, D3S, D3X, D4
  • Samsung – GX-10

ПО поддерживает практически все модели камер Canon, Pentax, Nikon. Если вы не нашли нужную модель в списке, обратитесь за уточнением к нашему менеджеру.

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