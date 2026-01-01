images
Photomechanics NVF-1512 сменная поворотная поверхность диаметром 33 см

Photomechanics NVF-1512 сменная поворотная поверхность диаметром 33 см

PhotoMechanics
Артикул: NVF-1512

Photomechanics NVF-1512 – оригинальная непрозрачная сменная столешница белого цвета диаметром 33 см для поворотного стола Photomechanics RD-33.

По запросу возможно нанесение отметки в центре диска для быстрого центрирования объекта съемки.

 

Описание

Photomechanics NVF-1512 сменная поворотная поверхность диаметром 33 см

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Аня Нидрингаус — легендарный военный корреспондент XXI века
Аня Нидрингаус — легендарный военный корреспондент XXI века
Обзор комплекта постоянного света Fotokvant FL-5 KIT
Обзор комплекта постоянного света Fotokvant FL-5 KIT
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.