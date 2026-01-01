Photomechanics NVF-1511 сменная поворотная поверхность диаметром 60 см

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Photomechanics NVF-1511 – оригинальная непрозрачная сменная столешница белого цвета диаметром 60 см для поворотного стола Photomechanics RD-60.
По запросу возможно нанесение отметки в центре диска для быстрого центрирования объекта съемки.
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