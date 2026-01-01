Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
PhotoMechanics MultiCam-3 - система многокамерной съемки.
Система позиционирования и контроля нескольких камер для 3D-фотосъемки. Позволяет разместить и использовать до 3 фотокамер. Основной деталью системы является большая и ударопрочная стойка в четверть круга, удерживающая до 3 фотокамер. Внутренний диаметр стойки составляет 2,5 метра. Конструкция располагается на четырех поворотных промышленных роликах с фиксатором направления для простого и удобного перемещения.
Комплектация на 2018 год:
*производитель оставляет за собой право изменить комплектацию без потери функциональности. Текущую комплектацию можно уточнить у менеджеров магазина.
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