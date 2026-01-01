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PhotoMechanics MultiCam-3 система многокамерной съемки
PhotoMechanics MultiCam-3 система многокамерной съемки

PhotoMechanics MultiCam-3 система многокамерной съемки

PhotoMechanics
Артикул: DAN-1099

PhotoMechanics MultiCam-3 - система многокамерной съемки.

Система позиционирования и контроля нескольких камер для 3D-фотосъемки. Позволяет разместить и использовать до 3 фотокамер. Основной деталью системы является большая и ударопрочная стойка в четверть круга, удерживающая до 3 фотокамер. Внутренний диаметр стойки составляет 2,5 метра. Конструкция располагается на четырех поворотных промышленных роликах с фиксатором направления для простого и удобного перемещения. 

Описание

PhotoMechanics MultiCam-3 система многокамерной съемки

Комплектация

Комплектация на 2018 год:

  • Стойка Photomechanics R-250 - 1 шт.
  • Сетевой концентратор Digi AnywhereUSB USB over IP 5 port - 1 шт.
  • Штативные головы Manfrotto - 3 шт.
  • Синхронные кабели и USB дата-кабели для всех 5 фотокамер - 3 шт.

*производитель оставляет за собой право изменить комплектацию без потери функциональности. Текущую комплектацию можно уточнить у менеджеров магазина.

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