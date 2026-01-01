images
images
images
Paterson кювета 30х40 см
Paterson кювета 30х40 см
Paterson кювета 30х40 см

Paterson кювета 30х40 см

Paterson
Артикул: MTG-0454

Плоская кювета размером 30.5х40.6 см.

Назначение: для химической обработки фотобумаг, не для пищевых продуктов.

Описание

Кюветы имеют ребристое дно, носик для слива реактивов и выемку для прикрепления градусника или щипцов.

Представлены в трех цветах - белый, красный, серый.

Материал - пластмасса, устойчивая к химическим растворам, применяемым в фотографии.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Synco Lav-S6M петличный микрофон для DSLR или смартфона
Synco Lav-S6M петличный микрофон для DSLR или смартфона
Арт. DAN-4447
Synco Lav-S6M петличный микрофон для DSLR или смартфона
Наличие
в наличии 1-3 шт

Микрофон петличка Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов.

Всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, видеокамер, микшеров, рекордеров и т.п. выполнен в плотном металлическом корпусе. За счет интегрированного 19,7-футового кабеля (примерно 6 метров) с 3,5 мм четырехполюсным позолоченным разъемом может подключаться непосредственно к большинству устройств. Имеет низкий уровень шума. В комплекте предусмотрен адаптер 6,5 мм. Имеет собственный встроенный аккумулятор 500mAh.

3 320 ₽
В корзину

Видео

Съемка еды в движении
Съемка еды в движении
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Как делать отличные селфи и релфи
Как делать отличные селфи и релфи
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.