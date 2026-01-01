Paterson кювета 30х40 см

Кюветы имеют ребристое дно, носик для слива реактивов и выемку для прикрепления градусника или щипцов.
Представлены в трех цветах - белый, красный, серый.
Материал - пластмасса, устойчивая к химическим растворам, применяемым в фотографии.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Плоская кювета размером 30.5х40.6 см.
Назначение: для химической обработки фотобумаг, не для пищевых продуктов.
Кюветы имеют ребристое дно, носик для слива реактивов и выемку для прикрепления градусника или щипцов.
Представлены в трех цветах - белый, красный, серый.
Материал - пластмасса, устойчивая к химическим растворам, применяемым в фотографии.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Микрофон петличка Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов.
Всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, видеокамер, микшеров, рекордеров и т.п. выполнен в плотном металлическом корпусе. За счет интегрированного 19,7-футового кабеля (примерно 6 метров) с 3,5 мм четырехполюсным позолоченным разъемом может подключаться непосредственно к большинству устройств. Имеет низкий уровень шума. В комплекте предусмотрен адаптер 6,5 мм. Имеет собственный встроенный аккумулятор 500mAh.