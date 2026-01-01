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Paterson кювета 24х30 см
Paterson кювета 24х30 см
Paterson кювета 24х30 см

Paterson кювета 24х30 см

Paterson
Артикул: MTG-0453

Плоская кювета размером 25.4х30.5 см.

Назначение: для химической обработки фотобумаг, не для пищевых продуктов.

Описание

Кюветы имеют ребристое дно, носик для слива реактивов и выемку для прикрепления градусника или щипцов.

Представлены в трех цветах - белый, красный, серый.

Материал - пластмасса, устойчивая к химическим растворам, применяемым в фотографии.

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