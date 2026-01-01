Paterson кювета 24х30 см

Кюветы имеют ребристое дно, носик для слива реактивов и выемку для прикрепления градусника или щипцов.
Представлены в трех цветах - белый, красный, серый.
Материал - пластмасса, устойчивая к химическим растворам, применяемым в фотографии.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Плоская кювета размером 25.4х30.5 см.
Назначение: для химической обработки фотобумаг, не для пищевых продуктов.
Кюветы имеют ребристое дно, носик для слива реактивов и выемку для прикрепления градусника или щипцов.
Представлены в трех цветах - белый, красный, серый.
Материал - пластмасса, устойчивая к химическим растворам, применяемым в фотографии.
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