Артикул: MTG-0452

Paterson кювета 20х25 см. Кювета из высококачественного, устойчивого к фотохимии пластика (полипропилен). Предназначена для проявки фотобумаги. Несколько канавок не дает отпечаткам прилипнуть ко дну. С краю на дне – три углубления для фиксации термометра. Носик облегчает аккуратный слив реактивов в бутылки. Кювета выполнена точно под размер бумаги 20х25 см (8х10"), что способствует экономии фотохимии при проявке.