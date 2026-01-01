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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Paterson кювета 20х25 см. Кювета из высококачественного, устойчивого к фотохимии пластика (полипропилен). Предназначена для проявки фотобумаги. Несколько канавок не дает отпечаткам прилипнуть ко дну. С краю на дне – три углубления для фиксации термометра. Носик облегчает аккуратный слив реактивов в бутылки. Кювета выполнена точно под размер бумаги 20х25 см (8х10"), что способствует экономии фотохимии при проявке.
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