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Paterson емкость для разведения химикатов 1 литр

Paterson емкость для разведения химикатов 1 литр

Paterson
Артикул: MTG-0451

Емкость (объем 1 л) для разведения фотохимикатов. Цвет - белый.

Материал - пластмасса, устойчивая к химическим растворам, применяемым в фотографии.

Описание

Имеет градуировку в трех мерных единицах (метрической, английской и американской).

Назначение: для смешивания и измерения фотохимикатов, не для пищевых продуктов.

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