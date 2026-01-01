Paterson емкость для разведения химикатов 1 литр

Имеет градуировку в трех мерных единицах (метрической, английской и американской).
Назначение: для смешивания и измерения фотохимикатов, не для пищевых продуктов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Емкость (объем 1 л) для разведения фотохимикатов. Цвет - белый.
Материал - пластмасса, устойчивая к химическим растворам, применяемым в фотографии.
Имеет градуировку в трех мерных единицах (метрической, английской и американской).
Назначение: для смешивания и измерения фотохимикатов, не для пищевых продуктов.
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