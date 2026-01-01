Klaymor DA 013 емкость гофрированная для хранения химии 0,9 - 2 л

Артикул: OLE-3117

Бутылка объемом от 0,9 до 2 л предназначена для хранения готовой фотохимии: проявителей, фиксажей и других растворов. Выполнена из устойчивого к фотохимии пластика, не пропускающий солнечный свет. В комлекте три разноцветных крышки для маркировки растворов. За счет гофрированной форме можно отрегулировать ее объем таким образом, чтобы раствор был всегда залит под самое горлышко во избежания окисления от контакта с воздухом.