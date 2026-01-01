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Klaymor DA 013 емкость гофрированная для хранения химии 0,9 - 2 л

Klaymor DA 013 емкость гофрированная для хранения химии 0,9 - 2 л

Klaymor
Артикул: OLE-3117

Бутылка объемом от 0,9 до 2 л предназначена для хранения готовой фотохимии: проявителей, фиксажей и других растворов. Выполнена из устойчивого к фотохимии пластика, не пропускающий солнечный свет. В комлекте три разноцветных крышки для маркировки растворов. За счет гофрированной форме можно отрегулировать ее объем таким образом, чтобы раствор был всегда залит под самое горлышко во избежания окисления от контакта с воздухом. 

Описание

Характеристики:

  •  Размер - 10 х 10 х 30 см

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