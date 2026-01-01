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Klaymor зарядный рукав JC006 L
Klaymor зарядный рукав JC006 L
Klaymor зарядный рукав JC006 L

Klaymor зарядный рукав JC006 L

Klaymor
Артикул: OLE-3122

Рукав используется для операций с непроявленной фотопленкой: снаряжение многоразовых катушек, заправка пленки в спирали / проявочные бачки ит.д. Подкладка с металлизированным слоем ткани обеспечивает 100% блокировку света, наружный материал – полиэстер (таффета) и нейлон. Широкий клапан закрывается на молнию, сворачивается и дополнительно фиксируется на липучки.




Описание

Характеристики:

  • Цвет - черный
  • Размеры: 65 х 75 см
  • Вес: 216 г

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