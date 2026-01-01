Klaymor зарядный рукав JC006 L

Характеристики:
- Цвет - черный
- Размеры: 65 х 75 см
- Вес: 216 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рукав используется для операций с непроявленной фотопленкой: снаряжение многоразовых катушек, заправка пленки в спирали / проявочные бачки ит.д. Подкладка с металлизированным слоем ткани обеспечивает 100% блокировку света, наружный материал – полиэстер (таффета) и нейлон. Широкий клапан закрывается на молнию, сворачивается и дополнительно фиксируется на липучки.
Характеристики:
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Фотокювета Ютес 30х40 см.
Кювета предназначена для химической обработки фотоснимков. Она изготовлена из химически стойкой и ударопрочной пластмассы, имеет ребристое дно и носик для слива реактивов на одном из углов. Также на дне проявочной кюветы находятся три паза для удобства размещения термометра или пинцета, предотвращающие их соскальзывание в раствор. Размер по дну - 30х40 см. Размер по верхней части - 35х47 см.
Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.
Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.