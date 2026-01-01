images
images
images
images
Klaymor JC004 кейс для хранения катушек
Klaymor JC004 кейс для хранения катушек
Klaymor JC004 кейс для хранения катушек
Klaymor JC004 кейс для хранения катушек

Klaymor JC004 кейс для хранения катушек

Klaymor
Артикул: OLE-3118

Кейс для хранения пленки 135, 120 или 220 формата. Внутрь помещается 10 катушек «узкой» или 8 катушек «широкой» фотопленки, также можно расположить по 4 катушки обоих форматов. Используется для хранения и транспортировки пленки.


Описание

Характеристики:

  • Материал: АБС пластик.
  • Размеры: 14 х 6.2 х 5.6 см.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Славич &quot;Унибром 160 БП&quot; фотобумага 18х24/25 л тонкая гладкая глянцевая нормальная
Арт. DAN-8408
Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 18х24/25 л тонкая гладкая глянцевая нормальная
Под заказ от 3 до 10 дней

Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.

2 830 ₽
Заказать
Славич &quot;Унибром 160 БП&quot; фотобумага 10х15/25 л тонкая гладкая глянцевая нормальная
Арт. DAN-8407
Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 10х15/25 л тонкая гладкая глянцевая нормальная
Под заказ от 3 до 10 дней

Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.

1 300 ₽
Заказать
Славич &quot;Унибром 160 БП&quot; фотобумага 24х30/25 л тонкая гладкая глянцевая нормальная
Арт. DAN-8409
Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 24х30/25 л тонкая гладкая глянцевая нормальная
Под заказ от 3 до 10 дней

Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.

4 690 ₽
Заказать

Видео

Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Как сделать светоотражатель своими руками
Как сделать светоотражатель своими руками
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.