Klaymor JC004 кейс для хранения катушек

Артикул: OLE-3118

Кейс для хранения пленки 135, 120 или 220 формата. Внутрь помещается 10 катушек «узкой» или 8 катушек «широкой» фотопленки, также можно расположить по 4 катушки обоих форматов. Используется для хранения и транспортировки пленки.





