Klaymor JC004 кейс для хранения катушек

Характеристики:
- Материал: АБС пластик.
- Размеры: 14 х 6.2 х 5.6 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кейс для хранения пленки 135, 120 или 220 формата. Внутрь помещается 10 катушек «узкой» или 8 катушек «широкой» фотопленки, также можно расположить по 4 катушки обоих форматов. Используется для хранения и транспортировки пленки.
Характеристики:
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Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.
Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.
Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.