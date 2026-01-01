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JOBO 1540 бачок с модулем

JOBO 1540 бачок с модулем

JOBO
Артикул: MTG-0463

Бачок повышенной ёмкости для обработки вручную фотоплёнок формата 135 и 120. Может использоваться для ротационной обработки при наличии необходимых аксессуаров.

Описание

Для компенсации давления используется мембранная крышка.

Бачок выполнен из высококачественного пластика.

Комплектация

  • Бачок - 1 шт.
  • Спираль  - 1 шт.
  • Соединительный стержень - 1 шт.

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