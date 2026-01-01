JOBO 1540 бачок с модулем

Для компенсации давления используется мембранная крышка.
Бачок выполнен из высококачественного пластика.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бачок повышенной ёмкости для обработки вручную фотоплёнок формата 135 и 120. Может использоваться для ротационной обработки при наличии необходимых аксессуаров.
Для компенсации давления используется мембранная крышка.
Бачок выполнен из высококачественного пластика.
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