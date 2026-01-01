JOBO 1520 бачок универсальный

Для компенсации давления используется мембранная крышка.
При ручной обработке пленки требуется 485 мл раствора, при ротационной - 240 мл.
Бачок выполнен из высококачественного пластика.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бачок для обработки вручную фотоплёнок формата 135 и 120. Может использоваться для ротационной обработки при наличии необходимых аксессуаров.
Для компенсации давления используется мембранная крышка.
При ручной обработке пленки требуется 485 мл раствора, при ротационной - 240 мл.
Бачок выполнен из высококачественного пластика.
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Фотокювета Ютес 30х40 см.
Кювета предназначена для химической обработки фотоснимков. Она изготовлена из химически стойкой и ударопрочной пластмассы, имеет ребристое дно и носик для слива реактивов на одном из углов. Также на дне проявочной кюветы находятся три паза для удобства размещения термометра или пинцета, предотвращающие их соскальзывание в раствор. Размер по дну - 30х40 см. Размер по верхней части - 35х47 см.