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JOBO 1520 бачок универсальный

JOBO 1520 бачок универсальный

JOBO
Артикул: MTG-0462

Бачок для обработки вручную фотоплёнок формата 135 и 120. Может использоваться для ротационной обработки при наличии необходимых аксессуаров.

Описание

Для компенсации давления используется мембранная крышка.

При ручной обработке пленки требуется 485 мл раствора, при ротационной - 240 мл.

Бачок выполнен из высококачественного пластика.

Комплектация

  • Бачок - 1 шт.
  • Спираль (№ 1501) - 1 шт.
  • Опорный стержень - 1 шт.

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Фотокювета Ютес 30х40 см.

Кювета предназначена для химической обработки фотоснимков. Она изготовлена из химически стойкой и ударопрочной пластмассы, имеет ребристое дно и носик для слива реактивов на одном из углов. Также на дне проявочной кюветы находятся три паза для удобства размещения термометра или пинцета, предотвращающие их соскальзывание в раствор. Размер по дну - 30х40 см. Размер по верхней части - 35х47 см.


1 300 ₽
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