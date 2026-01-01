AP влагосниматель/щипцы для снятия капель с пленки

Щипцы AP снабжены тремя перекрывающимися лезвиями из мягкой резины. Щипцы устойчивы к химическим растворам, применяемым в фотографии.
Используются в фотографии при ручной проявке.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Щипцы AP предназначены для снятия капель жидкости с поверхности пленки. Обеспечивают равномерную просушку пленки после проявки без остаточного осадка.
Щипцы AP снабжены тремя перекрывающимися лезвиями из мягкой резины. Щипцы устойчивы к химическим растворам, применяемым в фотографии.
Используются в фотографии при ручной проявке.
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Fujimi FJ-GL5 – специальный белые перчатки для фотографа.
Изготовлены из плотного белого хлопка (без ворса). Предназначены для работы с негативами и диапозитивами , а также прочими продуктами фотоиндустрии, где требуется бережное и аккуратное обращение. Размер XL, 24 см.
Пластиковые АР лопатки для перемешивания химии. Устойчивы к химическим растворам, применяемым в фотографии.