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AP влагосниматель/щипцы для снятия капель с пленки

AP влагосниматель/щипцы для снятия капель с пленки

AP
Артикул: MTG-0411

Щипцы AP предназначены для снятия капель жидкости с поверхности пленки. Обеспечивают равномерную просушку пленки после проявки без остаточного осадка.

Описание

Щипцы AP снабжены тремя перекрывающимися лезвиями из мягкой резины. Щипцы устойчивы к химическим растворам, применяемым в фотографии.

Используются в фотографии при ручной проявке.

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