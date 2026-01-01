HUION RTS-300 Black графический планшет

Описание

Рабочая поверхность создается с помощью специальной матовой пленки с напылением, передающим ощущения рисования на бумаге. Она наносится на всю верхнюю грань RTS-300, что позволяет увеличить активную область при маленьком размере планшета.

6 программируемых клавиш расположены в верхней части планшета для удобства как правшей, так и левшей. Настройте кнопки под себя, чтобы повысить собственную продуктивность.

PW400 - улучшенное поколение перьев HUION. Благодаря новой форме его стало удобнее держать в руке, а передовая технология делает рисование с помощью PW400 таким же естественным, как обычным карандашом.

Благодаря передовой технологии EMR (электромагнитного резонанса) перо PW400 не нуждается в подзарядке. 8192 уровня чувствительности к нажиму и поддержка наклона ± 60 ° дарят полный контроль над каждой линией.

Скорость отклика RTS-300 повышена до 300 PPS, что гарантирует плавные линии. Графический планшет моментально распознает любое движение пера, что делает его отличным устройством не только для рисования, но и для игры в OSU.

Где бы вы ни находились, RTS-300 станет отличным партнером для ваших творческих идей. Он поддерживает устройства на Windows, macOS и Android, и совместим со всеми популярными программами для рисования, работы и учебы.

Характеристики: