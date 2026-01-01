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HUION RTS-300 Black графический планшет
HUION RTS-300 Black графический планшет
HUION RTS-300 Black графический планшет
HUION RTS-300 Black графический планшет

HUION RTS-300 Black графический планшет

HUION
Артикул: MTG-4664

HUION RTS-300 Black графический планшет. Графический планшет RTS-300 стильный, компактный и легкий толщиной 8,5 мм. 8192 уровня чувствительности. Скорость отклика RTS-300 повышена до 300 PPS. Поддержка наклона ± 60 °.

Описание

Рабочая поверхность создается с помощью специальной матовой пленки с напылением, передающим ощущения рисования на бумаге. Она наносится на всю верхнюю грань RTS-300, что позволяет увеличить активную область при маленьком размере планшета.

6 программируемых клавиш расположены в верхней части планшета для удобства как правшей, так и левшей. Настройте кнопки под себя, чтобы повысить собственную продуктивность.

PW400 - улучшенное поколение перьев HUION. Благодаря новой форме его стало удобнее держать в руке, а передовая технология делает рисование с помощью PW400 таким же естественным, как обычным карандашом.

Благодаря передовой технологии EMR (электромагнитного резонанса) перо PW400 не нуждается в подзарядке. 8192 уровня чувствительности к нажиму и поддержка наклона ± 60 ° дарят полный контроль над каждой линией.

Скорость отклика RTS-300 повышена до 300 PPS, что гарантирует плавные линии. Графический планшет моментально распознает любое движение пера, что делает его отличным устройством не только для рисования, но и для игры в OSU.

Где бы вы ни находились, RTS-300 станет отличным партнером для ваших творческих идей. Он поддерживает устройства на Windows, macOS и Android, и совместим со всеми популярными программами для рисования, работы и учебы.

Характеристики:

  • Вес 229 гр
  • Габариты 22 × 18 × 5 см
  • Формат А5
  • Цвет Черный
  • Рабочая область 160х100 мм
  • Уровни нажатия 8192
  • Разрешение линий на дюйм 5080
  • Точность позиционирования ±0,3 мм
  • Экспресс клавиши 6
  • Перо PW400
  • Технология Электромагнитный резонанс
  • Наклон пера +/- 60 гр
  • Высота работы пера 10 мм
  • Скорость передачи данных 300 PPS
  • t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%
  • Интерфейс передачи данных USB-С
  • Системные требования Android 6.0 и новее, ChromeOS 88 и новее, Linux (Ubuntu 20.04 LTS), Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 и новее
  • Габаритные размеры 200 × 163 × 8,35 мм

Комплектация

  • Планшет
  • Перо (дигитайзер)
  • Комплект кабелей для подключения
  • Подставка для ручки
  • Сменные наконечники — 10 шт.

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