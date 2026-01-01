HUION RTS-300 Black графический планшет

Рабочая поверхность создается с помощью специальной матовой пленки с напылением, передающим ощущения рисования на бумаге. Она наносится на всю верхнюю грань RTS-300, что позволяет увеличить активную область при маленьком размере планшета.
6 программируемых клавиш расположены в верхней части планшета для удобства как правшей, так и левшей. Настройте кнопки под себя, чтобы повысить собственную продуктивность.
PW400 - улучшенное поколение перьев HUION. Благодаря новой форме его стало удобнее держать в руке, а передовая технология делает рисование с помощью PW400 таким же естественным, как обычным карандашом.
Благодаря передовой технологии EMR (электромагнитного резонанса) перо PW400 не нуждается в подзарядке. 8192 уровня чувствительности к нажиму и поддержка наклона ± 60 ° дарят полный контроль над каждой линией.
Скорость отклика RTS-300 повышена до 300 PPS, что гарантирует плавные линии. Графический планшет моментально распознает любое движение пера, что делает его отличным устройством не только для рисования, но и для игры в OSU.
Где бы вы ни находились, RTS-300 станет отличным партнером для ваших творческих идей. Он поддерживает устройства на Windows, macOS и Android, и совместим со всеми популярными программами для рисования, работы и учебы.
Характеристики:
- Вес 229 гр
- Габариты 22 × 18 × 5 см
- Формат А5
- Цвет Черный
- Рабочая область 160х100 мм
- Уровни нажатия 8192
- Разрешение линий на дюйм 5080
- Точность позиционирования ±0,3 мм
- Экспресс клавиши 6
- Перо PW400
- Технология Электромагнитный резонанс
- Наклон пера +/- 60 гр
- Высота работы пера 10 мм
- Скорость передачи данных 300 PPS
- t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%
- Интерфейс передачи данных USB-С
- Системные требования Android 6.0 и новее, ChromeOS 88 и новее, Linux (Ubuntu 20.04 LTS), Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 и новее
- Габаритные размеры 200 × 163 × 8,35 мм