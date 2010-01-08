HUION RTP-700 Black графический планшет

Описание

Благодаря эргономичной форме лаконичному и продуманному дизайну процесс рисования стал еще удобнее. Рабочая высота 10 мм, точность ± 0,3 мм и скорость отклика 300 PPS позволяют PW400 точно следовать за каждым вашим движением.

Графический планшет RTP-700 очень точно и реалистично отображает штрихи любой насыщенности и толщины благодаря 8192 уровням чувствительности нажима. А поддержка наклона ± 60 ° помогает более динамично добавлять тени и иные эффекты.

При увеличенной скорости отклика до 300 PPS ничто не остановит ваше вдохновение. Ввод линий осуществляется точно и без задержек, что очень важно для профессиональной работы.

6 программируемых сенсорных клавиш и сенсорная полоса помогут ускорить рабочий процесс. Настройте их на ваши привычные клавиатурные сокращения в любимых программах. 6 сенсорных клавиш и 1 сенсорная полоска.

Порт USB Type-C позволяет легко и быстро подключить планшет, не заботясь о правильном положении кабеля.

Где бы вы ни находились, RTP-700 станет отличным партнером для ваших творческих идей. Он поддерживает устройства на Windows, macOS и Android, и совместим со всеми популярными программами для рисования, работы и учебы.

Характеристики:

Вес 637 гр

Габариты 36 × 23 × 5 см

Формат А4

Цвет Черный

Рабочая область 279,4х174,6 мм

Уровни нажатия 8192

Разрешение линий на дюйм 5080

Точность позиционирования ±0,3 мм

Экспресс клавиши 6, сенсорные и сенсорная полоска

Перо PW400

Технология Электромагнитный резонанс

Наклон пера +/- 60 гр

Высота работы пера 10 мм

Скорость передачи данных ＞300 PPS

t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%

Интерфейс передачи данных USB-С

Системные требования

Android 6.0 и новее

ChromeOS 88 и новее

Linux (Ubuntu 20.04 LTS)

Windows 7/8/8.1/10

Mac OS X 10.12 и новее