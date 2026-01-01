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HUION RTM-500 Orange графический планшет
HUION RTM-500 Orange графический планшет
HUION RTM-500 Orange графический планшет
HUION RTM-500 Orange графический планшет
HUION RTM-500 Orange графический планшет
HUION RTM-500 Orange графический планшет

HUION RTM-500 Orange графический планшет

HUION
Артикул: MTG-4674

HUION RTM-500 Orange графический планшет. Небольшая толщина 8,5 мм и вес 637 гр позволяют с легкостью брать планшет в дорогу. Поликарбонатный материал имитирует текстуру бумаги, обеспечивая естественное и комфортное рисование. Рабочая высота 10 мм, точность ± 0,3 мм и скорость отклика 300 PPS позволяют PW400 точно следовать за каждым вашим движением.

Описание

Небольшая толщина 8,5 мм и вес 637 гр позволяют с легкостью брать планшет в дорогу.

В новинке RTM-500 используется технология полного покрытия: специальная матовая пленка наносится на всю поверхность планшета. А точечная сетка позволяет легко определить рабочую область. Поликарбонатный материал имитирует текстуру бумаги, обеспечивая естественное и комфортное рисование.

Благодаря эргономичной форме лаконичному и продуманному дизайну процесс рисования стал еще удобнее. Рабочая высота 10 мм, точность ± 0,3 мм и скорость отклика 300 PPS позволяют PW400 точно следовать за каждым вашим движением.

Графический планшет RTM-500 очень точно и реалистично отображает штрихи любой насыщенности и толщины благодаря 8192 уровням чувствительности нажима. А поддержка наклона ± 60 ° помогает более динамично добавлять тени и иные эффекты.

При увеличенной скорости отклика до 300 PPS ничто не остановит ваше вдохновение. Ввод линий осуществляется точно и без задержек, что очень важно для профессиональной работы.

4 программируемые сенсорные клавиши и сенсорная полоса помогут ускорить рабочий процесс. Настройте их на ваши привычные клавиатурные сокращения в любимых программах.

Порт USB Type-C позволяет легко и быстро подключить планшет, не заботясь о правильном положении кабеля.

Поддерживает устройства на Windows, macOS и Android, и совместим со всеми популярными программами для рисования, работы и учебы.

Характеристики:

  • Вес 415 гр
  • Габариты 30 × 19 × 5 см
  • Формат А4
  • Цвет Оранжевый
  • Рабочая область 221х138 мм
  • Уровни нажатия 8192
  • Разрешение линий на дюйм 5080
  • Точность позиционирования ±0,3 мм
  • Экспресс клавиши 4, сенсорные
  • Перо PW400
  • Технология Электромагнитный резонанс
  • Наклон пера +/- 60 гр
  • Высота работы пера 10 мм
  • Скорость передачи данных ＞300 PPS
  • t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%
  • Интерфейс передачи данных USB-С
  • Системные требования Android 6.0 и новее, Chrome OS 88 и новее, Linux, Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 и новее
  • Габаритные размеры 288,3 x 178,2 x 8,4 мм

Комплектация

  • Планшет
  • Перо (дигитайзер)
  • Комплект кабелей для подключения
  • Подставка для ручки
  • Сменные наконечники — 10 шт.

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  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
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