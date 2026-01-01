HUION RTM-500 Orange графический планшет

Небольшая толщина 8,5 мм и вес 637 гр позволяют с легкостью брать планшет в дорогу.
В новинке RTM-500 используется технология полного покрытия: специальная матовая пленка наносится на всю поверхность планшета. А точечная сетка позволяет легко определить рабочую область. Поликарбонатный материал имитирует текстуру бумаги, обеспечивая естественное и комфортное рисование.
Благодаря эргономичной форме лаконичному и продуманному дизайну процесс рисования стал еще удобнее. Рабочая высота 10 мм, точность ± 0,3 мм и скорость отклика 300 PPS позволяют PW400 точно следовать за каждым вашим движением.
Графический планшет RTM-500 очень точно и реалистично отображает штрихи любой насыщенности и толщины благодаря 8192 уровням чувствительности нажима. А поддержка наклона ± 60 ° помогает более динамично добавлять тени и иные эффекты.
При увеличенной скорости отклика до 300 PPS ничто не остановит ваше вдохновение. Ввод линий осуществляется точно и без задержек, что очень важно для профессиональной работы.
4 программируемые сенсорные клавиши и сенсорная полоса помогут ускорить рабочий процесс. Настройте их на ваши привычные клавиатурные сокращения в любимых программах.
Порт USB Type-C позволяет легко и быстро подключить планшет, не заботясь о правильном положении кабеля.
Поддерживает устройства на Windows, macOS и Android, и совместим со всеми популярными программами для рисования, работы и учебы.
Характеристики:
- Вес 415 гр
- Габариты 30 × 19 × 5 см
- Формат А4
- Цвет Оранжевый
- Рабочая область 221х138 мм
- Уровни нажатия 8192
- Разрешение линий на дюйм 5080
- Точность позиционирования ±0,3 мм
- Экспресс клавиши 4, сенсорные
- Перо PW400
- Технология Электромагнитный резонанс
- Наклон пера +/- 60 гр
- Высота работы пера 10 мм
- Скорость передачи данных ＞300 PPS
- t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%
- Интерфейс передачи данных USB-С
- Системные требования Android 6.0 и новее, Chrome OS 88 и новее, Linux, Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 и новее
- Габаритные размеры 288,3 x 178,2 x 8,4 мм