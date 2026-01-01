HUION RTM-500 Black графический планшет

Описание

Небольшая толщина 8,5 мм и вес 637 гр позволяют с легкостью брать планшет в дорогу.

В новинке RTM-500 используется технология полного покрытия: специальная матовая пленка наносится на всю поверхность планшета. А точечная сетка позволяет легко определить рабочую область. Поликарбонатный материал имитирует текстуру бумаги, обеспечивая естественное и комфортное рисование.

Благодаря эргономичной форме лаконичному и продуманному дизайну процесс рисования стал еще удобнее. Рабочая высота 10 мм, точность ± 0,3 мм и скорость отклика 300 PPS позволяют PW400 точно следовать за каждым вашим движением.

Графический планшет RTM-500 очень точно и реалистично отображает штрихи любой насыщенности и толщины благодаря 8192 уровням чувствительности нажима. А поддержка наклона ± 60 ° помогает более динамично добавлять тени и иные эффекты.

При увеличенной скорости отклика до 300 PPS ничто не остановит ваше вдохновение. Ввод линий осуществляется точно и без задержек, что очень важно для профессиональной работы.

4 программируемые сенсорные клавиши и сенсорная полоса помогут ускорить рабочий процесс. Настройте их на ваши привычные клавиатурные сокращения в любимых программах.

Порт USB Type-C позволяет легко и быстро подключить планшет, не заботясь о правильном положении кабеля.

Поддерживает устройства на Windows, macOS и Android, и совместим со всеми популярными программами для рисования, работы и учебы.

Характеристики: