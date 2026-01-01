HUION Kamvas Studio 24 графический монитор

Описание

Разрешение QHD, в 2,5 раза превышающее разрешение FHD, обеспечивает высокое качество изображения на IPS-дисплее, позволяя творить без границ. Кроме того, 24-дюймовый дисплей позволяет художникам наслаждаться творчеством без необходимости часто масштабировать холст.

Kamvas Studio 24 обеспечивает 99% охват цветовой гаммы sRGB. Глубина цвета 16,7 млн (8 бит) обеспечивает более привлекательные визуальные характеристики, например плавные градиенты.

Дисплей оснащен технологией полного ламинирования и антибликовым травленым стеклом, препятствующим преломлению света, для лучшей видимости и яркости; кроме того, это позволяет более четко отслеживать местоположение курсора.

Kamvas Studio 24, оснащенный процессором Intel® Core™ i7-12700F с 12 ядрами и 20 потоками, способен запускать любое творческое программное обеспечение без задержек. Кроме того, максимальная частота турбонаддува составляет до 4,9 ГГц, она будет разумно регулироваться для повышения производительности. NVIDIA Geforce GTX 1650 обеспечивает хорошие возможности обработки графики для вашего рабочего процесса.

Kamvas Studio 24 предлагает 32 ГБ оперативной памяти DDR4 для обеспечения надежной скорости работы при выполнении нескольких задач. А твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ предоставляет пользователям достаточно места для хранения различных больших файлов, не беспокоясь о них. Более того, с помощью технологии NVMe значительно повысится скорость передачи и чтения файлов.

Вы можете выбрать обычное PW550 или тонкое перо PW550S, которое повторяет форму карандаша. Перья имеют одинаковые характеристики, так что ваш выбор - дело вкуса.

Перьевой компьютер оснащен 10-точечным емкостным сенсорным экраном. Он позволяет пользователям управлять ОС Windows с помощью глобальной сенсорной функции Win 11. Кроме того, пользователи могут использовать различные сенсорные жесты пользоваться быстрым меню.

Технология Wi-Fi 6 имеет максимальную скорость 2,4 Гбит/с, что позволяет пользователям более плавно просматривать веб-сайты и обеспечивает стабильное проведение видеоконференций и удаленной работы.

Kamvas Studio 24 оснащен портами по всему периметру, позволяющими подключать кабели периферийных устройств. Порты HDMI, DVI, USB 3.0, Ethernet/LAN и аудиоразъем 3,5 мм расположены внизу. Порты USB 2.0 расположены на правой стороне устройства, куда можно временно подключать такие устройства, как USB-накопители, жесткие диски, смартфоны и т. д.

Характеристики: