HUION Kamvas Pro 16 2,5K графический монитор

В экране Kamvas Pro 16 (2,5K) используется технология квантовых точек, которая эффективно уменьшает вредный синий свет и обеспечивает цветовую гамму sRGB 145%. 16,7 миллионов цветов помогают создавать более яркие и реалистичные изображения.
Технология полной ламинации плавно объединяет антибликовое стекло и экран, что устраняет параллакс и гарантирует, что курсор всегда будет точно следовать за кончиком пера. Кроме того, поверхность экрана Kamvas Pro 16(2,5К) специально обработана для уменьшения бликов и имитации текстуры бумаги.
Применение технологии IPS обеспечивает сверхширокий угол обзора в 178°. В сочетании с антибликовым стеклом, которое эффективно уменьшает отражение и обеспечивает комфортное визуальное восприятие, Kamvas Pro 13 (2,5K) обеспечивает высококачественное изображение со всех сторон.
Цифровое перо PW517, использующее PenTech 3.0, не требует аккумулятора или зарядки и обеспечивает стабильное и естественное рисование. Кроме того, перо может иметь два варианта наконечника: стандартный и фетровый, для более сильного трения.
Благодаря высокой скорости отклика >300 PPS и разрешению 5080LPI курсор всегда будет следовать за движением пера без каких-либо задержек, как бы быстры вы ни были.Поддержка наклона пера ±60° обеспечивает комфортное исполнение техник затенения и многих других.
Kamvas Pro 16(2.5K) покрыт корпусом из алюминиевого сплава - он приятнен на ощупь и предотвращает перегрев.Толщина монитора всего 11,5 мм, он легкий и компактный.
Переключайте Kamvas Pro 16 (2,5K) между режимом монитора и режимом планшета, чтобы снять усталость, а также сэкономить заряд батареи.
Регулируемую подставку ST200 можно использовать под разными углами для максимального комфорта.
На Kamvas Pro 16 (2,5K) имеется 8 программируемых клавиш, которые можно настроить на «Повторить», «Отменить», «Увеличить», «Уменьшить» и т. д. Кроме того, при установке новейшего драйвера Huion клавиши также можно назначить для управления. мультимедиа, вызов быстрого меню, блокировка нажатия и т.д.
Подключить Камвас Про 16(2,5К) к другим устройствам можно двумя способами. Для настольного компьютера вы можете выбрать подключение с помощью кабеля «3в2». Для ноутбука, планшета или телефона вы можете подключить полнофункциональный кабель USB-C.
*Убедитесь, что порты устройств Android поддерживают как минимум протокол передачи данных USB3.1 GEN1 и DP1.2 одновременно. Затем вы можете подключить его к перьевому дисплею и выбрать режим компьютера (например, режим Dex и режим рабочего стола) или режим проецирования.
Kamvas Pro 16(2.5K) совместим с ОС Windows, macOS, Linux и большинством устройств Android, поддерживая различные основные программы для проектирования и рисования, такие как PS, SAI и AI. Творите больше с помощью этого удивительного монитора.
Характеристики:
- Формат А3
- Цвет Серебристый иней
- Диагональ 15,6" (дюймов)
- Соотношение сторон 16:9 QHD
- Рабочая область 349.6 x 196.7 мм
- Разрешение экрана 2560х1440
- Разрешение линий на дюйм 5080
- Тип матрицы IPS
- Углы обзора 89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR＞10)
- Яркость 220 кд/м2
- Цветовая гамма 145% sRGB
- Контрастность 1200:1
- Поверхность Антибликовое травленое стекло
- Экран Ламинированный
- Количество цветов 16.7 миллионов (8 бит)
- Скорость отклика 14 мс
- Перо PW517 (PenTech 3.0)
- Технология Электромагнитный резонанс
- Уровни нажатия 8192
- Скорость передачи данных ＞300 PPS
- Наклон пера ±60°
- Высота работы пера 10 мм
- Точность позиционирования ±0,3 мм (центр) ±1 мм (углы)
- Экспресс клавиши 8
- Сенсорная полоска нет
- Подставка Складная подставка ST200
- Интерфейсы Питание USB-C, Полнофункциональный USB-C (совместимый с HDMI и DP)
- Питание Входное 100-240В переменного тока, 50/60 Гц, выход 5В, 3А
- Потребляемая мощность < 10 Вт
- В режиме ожидания ≤0,25 Вт
- t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%
- Длина кабеля USB 150 см
- Вес 1,28 кг
- Габаритные размеры 436.2 x 247.3 x 10~11.5mm
- Системные требования Android (USB3.1 DP1.2）, Linux, Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 и новее