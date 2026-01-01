HUION Kamvas Pro 16 2,5K графический монитор

Описание

В экране Kamvas Pro 16 (2,5K) используется технология квантовых точек, которая эффективно уменьшает вредный синий свет и обеспечивает цветовую гамму sRGB 145%. 16,7 миллионов цветов помогают создавать более яркие и реалистичные изображения.

Технология полной ламинации плавно объединяет антибликовое стекло и экран, что устраняет параллакс и гарантирует, что курсор всегда будет точно следовать за кончиком пера. Кроме того, поверхность экрана Kamvas Pro 16(2,5К) специально обработана для уменьшения бликов и имитации текстуры бумаги.

Применение технологии IPS обеспечивает сверхширокий угол обзора в 178°. В сочетании с антибликовым стеклом, которое эффективно уменьшает отражение и обеспечивает комфортное визуальное восприятие, Kamvas Pro 13 (2,5K) обеспечивает высококачественное изображение со всех сторон.

Цифровое перо PW517, использующее PenTech 3.0, не требует аккумулятора или зарядки и обеспечивает стабильное и естественное рисование. Кроме того, перо может иметь два варианта наконечника: стандартный и фетровый, для более сильного трения.

Благодаря высокой скорости отклика >300 PPS и разрешению 5080LPI курсор всегда будет следовать за движением пера без каких-либо задержек, как бы быстры вы ни были.Поддержка наклона пера ±60° обеспечивает комфортное исполнение техник затенения и многих других.

Kamvas Pro 16(2.5K) покрыт корпусом из алюминиевого сплава - он приятнен на ощупь и предотвращает перегрев.Толщина монитора всего 11,5 мм, он легкий и компактный.

Переключайте Kamvas Pro 16 (2,5K) между режимом монитора и режимом планшета, чтобы снять усталость, а также сэкономить заряд батареи.

Регулируемую подставку ST200 можно использовать под разными углами для максимального комфорта.

На Kamvas Pro 16 (2,5K) имеется 8 программируемых клавиш, которые можно настроить на «Повторить», «Отменить», «Увеличить», «Уменьшить» и т. д. Кроме того, при установке новейшего драйвера Huion клавиши также можно назначить для управления. мультимедиа, вызов быстрого меню, блокировка нажатия и т.д.

Подключить Камвас Про 16(2,5К) к другим устройствам можно двумя способами. Для настольного компьютера вы можете выбрать подключение с помощью кабеля «3в2». Для ноутбука, планшета или телефона вы можете подключить полнофункциональный кабель USB-C.

*Убедитесь, что порты устройств Android поддерживают как минимум протокол передачи данных USB3.1 GEN1 и DP1.2 одновременно. Затем вы можете подключить его к перьевому дисплею и выбрать режим компьютера (например, режим Dex и режим рабочего стола) или режим проецирования.

Kamvas Pro 16(2.5K) совместим с ОС Windows, macOS, Linux и большинством устройств Android, поддерживая различные основные программы для проектирования и рисования, такие как PS, SAI и AI. Творите больше с помощью этого удивительного монитора.

Характеристики: