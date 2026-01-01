images
images
images
images
images
images
images
images
HUION Kamvas Pro 16 2,5K графический монитор
HUION Kamvas Pro 16 2,5K графический монитор
HUION Kamvas Pro 16 2,5K графический монитор
HUION Kamvas Pro 16 2,5K графический монитор
HUION Kamvas Pro 16 2,5K графический монитор
HUION Kamvas Pro 16 2,5K графический монитор
HUION Kamvas Pro 16 2,5K графический монитор
HUION Kamvas Pro 16 2,5K графический монитор

HUION Kamvas Pro 16 2,5K графический монитор

HUION
Артикул: MTG-4699

HUION Kamvas Pro 16 2,5K графический монитор. Разрешение 2,5K QHD и 15,8-дюймовый IPS-экран вместе обеспечивают более четкое изображение. Кроме того, разрешение 186PPI позволяет более четко видеть даже самые мелкие детали.

Описание

В экране Kamvas Pro 16 (2,5K) используется технология квантовых точек, которая эффективно уменьшает вредный синий свет и обеспечивает цветовую гамму sRGB 145%. 16,7 миллионов цветов помогают создавать более яркие и реалистичные изображения.

Технология полной ламинации плавно объединяет антибликовое стекло и экран, что устраняет параллакс и гарантирует, что курсор всегда будет точно следовать за кончиком пера. Кроме того, поверхность экрана Kamvas Pro 16(2,5К) специально обработана для уменьшения бликов и имитации текстуры бумаги.

Применение технологии IPS обеспечивает сверхширокий угол обзора в 178°. В сочетании с антибликовым стеклом, которое эффективно уменьшает отражение и обеспечивает комфортное визуальное восприятие, Kamvas Pro 13 (2,5K) обеспечивает высококачественное изображение со всех сторон.

Цифровое перо PW517, использующее PenTech 3.0, не требует аккумулятора или зарядки и обеспечивает стабильное и естественное рисование. Кроме того, перо может иметь два варианта наконечника: стандартный и фетровый, для более сильного трения.

Благодаря высокой скорости отклика >300 PPS и разрешению 5080LPI курсор всегда будет следовать за движением пера без каких-либо задержек, как бы быстры вы ни были.Поддержка наклона пера ±60° обеспечивает комфортное исполнение техник затенения и многих других.

Kamvas Pro 16(2.5K) покрыт корпусом из алюминиевого сплава - он приятнен на ощупь и предотвращает перегрев.Толщина монитора всего 11,5 мм, он легкий и компактный.

Переключайте Kamvas Pro 16 (2,5K) между режимом монитора и режимом планшета, чтобы снять усталость, а также сэкономить заряд батареи.

Регулируемую подставку ST200 можно использовать под разными углами для максимального комфорта.

На Kamvas Pro 16 (2,5K) имеется 8 программируемых клавиш, которые можно настроить на «Повторить», «Отменить», «Увеличить», «Уменьшить» и т. д. Кроме того, при установке новейшего драйвера Huion клавиши также можно назначить для управления. мультимедиа, вызов быстрого меню, блокировка нажатия и т.д.

Подключить Камвас Про 16(2,5К) к другим устройствам можно двумя способами. Для настольного компьютера вы можете выбрать подключение с помощью кабеля «3в2». Для ноутбука, планшета или телефона вы можете подключить полнофункциональный кабель USB-C.

*Убедитесь, что порты устройств Android поддерживают как минимум протокол передачи данных USB3.1 GEN1 и DP1.2 одновременно. Затем вы можете подключить его к перьевому дисплею и выбрать режим компьютера (например, режим Dex и режим рабочего стола) или режим проецирования.

Kamvas Pro 16(2.5K) совместим с ОС Windows, macOS, Linux и большинством устройств Android, поддерживая различные основные программы для проектирования и рисования, такие как PS, SAI и AI. Творите больше с помощью этого удивительного монитора.

Характеристики:

  • Формат А3
  • Цвет Серебристый иней
  • Диагональ 15,6" (дюймов)
  • Соотношение сторон 16:9 QHD
  • Рабочая область 349.6 x 196.7 мм
  • Разрешение экрана 2560х1440
  • Разрешение линий на дюйм 5080
  • Тип матрицы IPS
  • Углы обзора 89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR＞10)
  • Яркость 220 кд/м2
  • Цветовая гамма 145% sRGB
  • Контрастность 1200:1
  • Поверхность Антибликовое травленое стекло
  • Экран Ламинированный
  • Количество цветов 16.7 миллионов (8 бит)
  • Скорость отклика 14 мс
  • Перо PW517 (PenTech 3.0)
  • Технология Электромагнитный резонанс
  • Уровни нажатия 8192
  • Скорость передачи данных ＞300 PPS
  • Наклон пера ±60°
  • Высота работы пера 10 мм
  • Точность позиционирования ±0,3 мм (центр) ±1 мм (углы)
  • Экспресс клавиши 8
  • Сенсорная полоска нет
  • Подставка Складная подставка ST200
  • Интерфейсы Питание USB-C, Полнофункциональный USB-C (совместимый с HDMI и DP)
  • Питание Входное 100-240В переменного тока, 50/60 Гц, выход 5В, 3А
  • Потребляемая мощность < 10 Вт
  • В режиме ожидания ≤0,25 Вт
  • t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%
  • Длина кабеля USB 150 см
  • Вес 1,28 кг
  • Габаритные размеры 436.2 x 247.3 x 10~11.5mm
  • Системные требования Android (USB3.1 DP1.2）, Linux, Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 и новее

Комплектация

  • Монитор
  • Перо (дигитайзер)
  • Комплект кабелей для подключения
  • Подставка для ручки
  • Сменные наконечники — 6 шт.
  • Подставка под монитор

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как снимать беременность. Советы по фотографии
Как снимать беременность. Советы по фотографии
Как выиграть фотоконкурс
Как выиграть фотоконкурс
DIETa для фотографов
DIETa для фотографов
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.