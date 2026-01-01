HUION Kamvas Pro 13 графический монитор

В дополнение к полному ламинированию, цветовая гамма улучшена до 120% sRGB, имеет 16,7 миллионов цветов для того, чтобы ваши работы «лучились» светом. Помимо этого, устранена возможность несоответствия цвета и улучшено качество изображения. Широкий угол обзора 178 ° позволяет одинаково хорошо видеть происходящее на экране, независимо от вашего расположения относительно устройства.
Помимо отличной цветопередачи, технология полного ламинирования усиливает свойства всего экрана. Курсор на экране держится максимально близко к концу пера и перемещается за ним без задержки, не вызывая эффект параллакса. Матовая поверхность антибликового стекла позволяет вам испытывать те же ощущения, что и при рисовании на бумаге.
Цифровое перо PW507 с гибким наконечником дополнительно повышает точность визуализации линий, в зависимости от оказываемого давления.
Скорость отклика 266PPS обеспечивает мгновенную обратную связь при любом движении пера практически без задержек.
Благодаря поддержке наклона ± 60°, цифровое перо PW507 позволяет варьировать форму и насыщенность линий с помощью изменения положения пера, при условии использования программного обеспечения с такой функцией. Цифровое перо PW507 имеет разрешение 5080LPI, что обеспечивает создание плавных и стабильных линий, и делает реальными даже самые тонкие детали. Цифровое перо без батареи PW507 имеет эргономичный дизайн с силиконовой ручкой, которая предотвращает скольжение и воздействие пота. Чувствительная высота в 10 мм обеспечивает мгновенный захват движения пера и, следовательно, более высокую эффективность, что дает вам полную свободу рисования. Перо оснащено двойными кнопками, которые могут быть запрограммированы как ластик или правая клавиша мыши, и также имеют защиту от непреднамеренного нажатия.
В комплект входит удобный держатель для пера, который имеет зажим, позволяющий поместить перо, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Монитор имеет 4 экспресс-клавиши, функции которых настраиваете Вы сами. Также устройство оснащено сенсорной панелью для управления масштабированием холста, настройкой кисти и прокруткой страницы.
Наличие углубленного скрытого интерфейса Type-C улучшает проводное соединение.
Подключите планшет к macOS / Windows / Linux с помощью USB-кабеля, чтобы облегчить работу с основными программами для рисования и проектирования, включая PS, SAI, AI и CDR.
Характеристики:
- Формат А3
- Цвет Черный
- Диагональ 13,3" (дюйма)
- Соотношение сторон 16:9
- Рабочая область 293.76 × 165.24 мм
- Разрешение экрана 1920х1080
- Разрешение линий на дюйм 5080
- Тип матрицы IPS
- Углы обзора 89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR＞10)
- Яркость 220 кд/м2
- Цветовая гамма 120% sRGB
- Контрастность 1000:1
- Поверхность Антибликовая (матовая)
- Экран Ламинированный
- Количество цветов 16.7 миллионов (8 бит)
- Скорость отклика 25 мс
- Перо PW507
- Технология Электромагнитный резонанс
- Уровни нажатия 8192
- Скорость передачи данных 266PPS
- Наклон пера ±60°
- Высота работы пера 10 мм
- Точность позиционирования ±0,5 мм (центр) ±3 мм (углы)
- Экспресс клавиши 4
- Сенсорная полоска 1
- Подставка Складная подставка ST200
- Длина кабеля USB 150 см
- Системные требования Linux, Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 и новее
- Интерфейсы Полнофункциональный USB-C (совместимый с HDMI и DP)
- Интерфейс передачи данных USB 1.1
- Питание Входное 100-240В переменного тока, 50/60 Гц, выход 12В, 1А
- Потребляемая мощность < 9 Вт
- В режиме ожидания < 0,2 Вт
- t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%
- Вес 910 гр
- Габаритные размеры 388 x 219 x 11 мм