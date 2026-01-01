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HUION Kamvas Pro 13 графический монитор
HUION Kamvas Pro 13 графический монитор
HUION Kamvas Pro 13 графический монитор
HUION Kamvas Pro 13 графический монитор
HUION Kamvas Pro 13 графический монитор
HUION Kamvas Pro 13 графический монитор
HUION Kamvas Pro 13 графический монитор

HUION Kamvas Pro 13 графический монитор

HUION
Артикул: MTG-4690

HUION Kamvas Pro 13 графический монитор. Полностью ламинированный IPS-экран с матовой поверхностью, углом обзора в 178 ° и разрешением 1920 × 1080 позволяет запечатлеть великолепие изображения независимо от Вашего расположения относительно устройства.

Описание

В дополнение к полному ламинированию, цветовая гамма улучшена до 120% sRGB, имеет 16,7 миллионов цветов для того, чтобы ваши работы «лучились» светом. Помимо этого, устранена возможность несоответствия цвета и улучшено качество изображения. Широкий угол обзора 178 ° позволяет одинаково хорошо видеть происходящее на экране, независимо от вашего расположения относительно устройства.

Помимо отличной цветопередачи, технология полного ламинирования усиливает свойства всего экрана. Курсор на экране держится максимально близко к концу пера и перемещается за ним без задержки, не вызывая эффект параллакса. Матовая поверхность антибликового стекла позволяет вам испытывать те же ощущения, что и при рисовании на бумаге.

Цифровое перо PW507 с гибким наконечником дополнительно повышает точность визуализации линий, в зависимости от оказываемого давления.

Скорость отклика 266PPS обеспечивает мгновенную обратную связь при любом движении пера практически без задержек.

Благодаря поддержке наклона ± 60°, цифровое перо PW507 позволяет варьировать форму и насыщенность линий с помощью изменения положения пера, при условии использования программного обеспечения с такой функцией. Цифровое перо PW507 имеет разрешение 5080LPI, что обеспечивает создание плавных и стабильных линий, и делает реальными даже самые тонкие детали. Цифровое перо без батареи PW507 имеет эргономичный дизайн с силиконовой ручкой, которая предотвращает скольжение и воздействие пота. Чувствительная высота в 10 мм обеспечивает мгновенный захват движения пера и, следовательно, более высокую эффективность, что дает вам полную свободу рисования. Перо оснащено двойными кнопками, которые могут быть запрограммированы как ластик или правая клавиша мыши, и также имеют защиту от непреднамеренного нажатия.

В комплект входит удобный держатель для пера, который имеет зажим, позволяющий поместить перо, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Монитор имеет 4 экспресс-клавиши, функции которых настраиваете Вы сами. Также устройство оснащено сенсорной панелью для управления масштабированием холста, настройкой кисти и прокруткой страницы.

Наличие углубленного скрытого интерфейса Type-C улучшает проводное соединение.

Подключите планшет к macOS / Windows / Linux с помощью USB-кабеля, чтобы облегчить работу с основными программами для рисования и проектирования, включая PS, SAI, AI и CDR.

Характеристики:

  • Формат А3
  • Цвет Черный
  • Диагональ 13,3" (дюйма)
  • Соотношение сторон 16:9
  • Рабочая область 293.76 × 165.24 мм
  • Разрешение экрана 1920х1080
  • Разрешение линий на дюйм 5080
  • Тип матрицы IPS
  • Углы обзора 89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR＞10)
  • Яркость 220 кд/м2
  • Цветовая гамма 120% sRGB
  • Контрастность 1000:1
  • Поверхность Антибликовая (матовая)
  • Экран Ламинированный
  • Количество цветов 16.7 миллионов (8 бит)
  • Скорость отклика 25 мс
  • Перо PW507
  • Технология Электромагнитный резонанс
  • Уровни нажатия 8192
  • Скорость передачи данных 266PPS
  • Наклон пера ±60°
  • Высота работы пера 10 мм
  • Точность позиционирования ±0,5 мм (центр) ±3 мм (углы)
  • Экспресс клавиши 4
  • Сенсорная полоска 1
  • Подставка Складная подставка ST200
  • Длина кабеля USB 150 см
  • Системные требования Linux, Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 и новее
  • Интерфейсы Полнофункциональный USB-C (совместимый с HDMI и DP)
  • Интерфейс передачи данных USB 1.1
  • Питание Входное 100-240В переменного тока, 50/60 Гц, выход 12В, 1А
  • Потребляемая мощность < 9 Вт
  • В режиме ожидания < 0,2 Вт
  • t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%
  • Вес 910 гр
  • Габаритные размеры 388 x 219 x 11 мм

Комплектация

  • Монитор
  • Перо (дигитайзер)
  • Кабель 3в1, блок питания
  • Подставка для пера
  • Сменные наконечники — 10 шт.
  • Подставка под монитор

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