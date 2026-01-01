HUION Kamvas Pro 13 графический монитор

Описание

В дополнение к полному ламинированию, цветовая гамма улучшена до 120% sRGB, имеет 16,7 миллионов цветов для того, чтобы ваши работы «лучились» светом. Помимо этого, устранена возможность несоответствия цвета и улучшено качество изображения. Широкий угол обзора 178 ° позволяет одинаково хорошо видеть происходящее на экране, независимо от вашего расположения относительно устройства.

Помимо отличной цветопередачи, технология полного ламинирования усиливает свойства всего экрана. Курсор на экране держится максимально близко к концу пера и перемещается за ним без задержки, не вызывая эффект параллакса. Матовая поверхность антибликового стекла позволяет вам испытывать те же ощущения, что и при рисовании на бумаге.

Цифровое перо PW507 с гибким наконечником дополнительно повышает точность визуализации линий, в зависимости от оказываемого давления.

Скорость отклика 266PPS обеспечивает мгновенную обратную связь при любом движении пера практически без задержек.

Благодаря поддержке наклона ± 60°, цифровое перо PW507 позволяет варьировать форму и насыщенность линий с помощью изменения положения пера, при условии использования программного обеспечения с такой функцией. Цифровое перо PW507 имеет разрешение 5080LPI, что обеспечивает создание плавных и стабильных линий, и делает реальными даже самые тонкие детали. Цифровое перо без батареи PW507 имеет эргономичный дизайн с силиконовой ручкой, которая предотвращает скольжение и воздействие пота. Чувствительная высота в 10 мм обеспечивает мгновенный захват движения пера и, следовательно, более высокую эффективность, что дает вам полную свободу рисования. Перо оснащено двойными кнопками, которые могут быть запрограммированы как ластик или правая клавиша мыши, и также имеют защиту от непреднамеренного нажатия.

В комплект входит удобный держатель для пера, который имеет зажим, позволяющий поместить перо, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Монитор имеет 4 экспресс-клавиши, функции которых настраиваете Вы сами. Также устройство оснащено сенсорной панелью для управления масштабированием холста, настройкой кисти и прокруткой страницы.

Наличие углубленного скрытого интерфейса Type-C улучшает проводное соединение.

Подключите планшет к macOS / Windows / Linux с помощью USB-кабеля, чтобы облегчить работу с основными программами для рисования и проектирования, включая PS, SAI, AI и CDR.

Характеристики: