HUION Kamvas 16 (2021) Black графический монитор

С помощью кабеля «три в одном» Kamvas 16 (2021) можно подключить к ПК, телефонам и планшетам Android, Switch и т. д.
* USB-C на устройстве должен поддерживать протокол передачи данных USB3.1 GEN1 и DP 1.2.
* При подключении к устройству Android или игровой консоли требуется дополнительный источник питания.
IPS-экран с разрешением 1920×1080 показывает изображение в мельчайших деталях, а широкий угол обзора обеспечивает качество изображения и плавность визуального восприятия.
Цифровое перо PW517, разработанное на основе технологии Pen Tech 3.0, обеспечивает удобное и стабильное рисование. Для более эффективной работы доступны две программируемые кнопки.
Kamvas 16 (2021) имеет 120% sRGB в цветовой гамме и обеспечивает реалистичные цвета. 16,7 млн цветов дисплея лучше передают насыщенность и градации.
Антибликовая защитная пленка подарит вам опыт рисования пером как на бумаге и предотвратит появление бликов на экране.
Помимо удобного хвата, PW517 поддерживает 8192 уровня чувствительности нажима. Распознавание наклона ±60° позволяет затенять объекты.
10 программируемых клавиш на левой стороне панели позволяют пользователям рисовать, не используя клавиатуру.
Пользователи могут отрегулировать угол монитора при помощи подставки ST300. Держатель для пера PH05 c 10 запасными наконечниками поддерживает горизонтальное и вертикальное положение пера.
* ST300 можно зафиксировать под углами 45°, 22,5°, 41,5°, 19,5°, 37°, 14,5°.
* ST300 приобретается отдельно.
Подключите монитор к macOS / Windows с помощью USB-кабеля, чтобы облегчить работу с основными программами для рисования и проектирования, включая PS, SAI, AI и CDR.
Характеристики:
- Формат А3
- Цвет Космический черный
- Диагональ 15,6" (дюймов)
- Соотношение сторон 16:9
- Рабочая область 344,16х193,59 мм
- Разрешение экрана 1920х1080
- Разрешение линий на дюйм 5080
- Тип матрицы IPS
- Углы обзора 89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR＞10)
- Яркость 220 кд/м2
- Цветовая гамма 120% sRGB
- Контрастность 1000:1
- Поверхность Антибликовая (матовая)
- Экран Ламинированный
- Количество цветов 262 тыс. (6 бит)
- Скорость отклика 25 мс
- Перо PW517 (PenTech 3.0)
- Технология Электромагнитный резонанс
- Уровни нажатия 8192
- Наклон пера ±60°
- Высота работы пера 10 мм
- Точность позиционирования ±0,3 мм (центр) ±2 мм (углы)
- Экспресс клавиши 10
- Сенсорная полоска нет
- Подставка складная подставка ST300 20°/45°
- Длина кабеля USB 150 см
- Системные требования Android (USB3.1 DP1.2）, Linux, Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 и новее
- Интерфейсы Полнофункциональный USB-C
- Интерфейс передачи данных USB-С
- Питание Входное: постоянный ток 5В, выход 5В,2А
- Потребляемая мощность < 10 Вт
- В режиме ожидания < 0,3 Вт
- t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%
- Вес 1,27 кг
- Габаритные размеры 423.5 х 253 х 12 мм