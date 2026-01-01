HUION Kamvas 16 (2021) Black графический монитор

Описание

С помощью кабеля «три в одном» Kamvas 16 (2021) можно подключить к ПК, телефонам и планшетам Android, Switch и т. д.

* USB-C на устройстве должен поддерживать протокол передачи данных USB3.1 GEN1 и DP 1.2.

* При подключении к устройству Android или игровой консоли требуется дополнительный источник питания.

IPS-экран с разрешением 1920×1080 показывает изображение в мельчайших деталях, а широкий угол обзора обеспечивает качество изображения и плавность визуального восприятия.

Цифровое перо PW517, разработанное на основе технологии Pen Tech 3.0, обеспечивает удобное и стабильное рисование. Для более эффективной работы доступны две программируемые кнопки.

Kamvas 16 (2021) имеет 120% sRGB в цветовой гамме и обеспечивает реалистичные цвета. 16,7 млн цветов дисплея лучше передают насыщенность и градации.

Антибликовая защитная пленка подарит вам опыт рисования пером как на бумаге и предотвратит появление бликов на экране.

Помимо удобного хвата, PW517 поддерживает 8192 уровня чувствительности нажима. Распознавание наклона ±60° позволяет затенять объекты.

10 программируемых клавиш на левой стороне панели позволяют пользователям рисовать, не используя клавиатуру.

Пользователи могут отрегулировать угол монитора при помощи подставки ST300. Держатель для пера PH05 c 10 запасными наконечниками поддерживает горизонтальное и вертикальное положение пера.

* ST300 можно зафиксировать под углами 45°, 22,5°, 41,5°, 19,5°, 37°, 14,5°.

* ST300 приобретается отдельно.

Подключите монитор к macOS / Windows с помощью USB-кабеля, чтобы облегчить работу с основными программами для рисования и проектирования, включая PS, SAI, AI и CDR.

Характеристики: