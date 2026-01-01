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HUION Kamvas 16 (2021) Black графический монитор
HUION Kamvas 16 (2021) Black графический монитор
HUION Kamvas 16 (2021) Black графический монитор

HUION Kamvas 16 (2021) Black графический монитор

HUION
Артикул: MTG-4693

HUION Kamvas 16 (2021) Black графический монитор. Монитор толщиной 12 мм и весом 1,26 кг удобно носить с собой. При этом рабочей поверхности 15,6 дюйма достаточно, чтобы удовлетворить любые творческие нужды.

Описание

С помощью кабеля «три в одном» Kamvas 16 (2021) можно подключить к ПК, телефонам и планшетам Android, Switch и т. д.

* USB-C на устройстве должен поддерживать протокол передачи данных USB3.1 GEN1 и DP 1.2.

* При подключении к устройству Android или игровой консоли требуется дополнительный источник питания.

IPS-экран с разрешением 1920×1080 показывает изображение в мельчайших деталях, а широкий угол обзора обеспечивает качество изображения и плавность визуального восприятия.

Цифровое перо PW517, разработанное на основе технологии Pen Tech 3.0, обеспечивает удобное и стабильное рисование. Для более эффективной работы доступны две программируемые кнопки.

Kamvas 16 (2021) имеет 120% sRGB в цветовой гамме и обеспечивает реалистичные цвета. 16,7 млн цветов дисплея лучше передают насыщенность и градации.

Антибликовая защитная пленка подарит вам опыт рисования пером как на бумаге и предотвратит появление бликов на экране.

Помимо удобного хвата, PW517 поддерживает 8192 уровня чувствительности нажима. Распознавание наклона ±60° позволяет затенять объекты.

10 программируемых клавиш на левой стороне панели позволяют пользователям рисовать, не используя клавиатуру.

Пользователи могут отрегулировать угол монитора при помощи подставки ST300. Держатель для пера PH05 c 10 запасными наконечниками поддерживает горизонтальное и вертикальное положение пера.

* ST300 можно зафиксировать под углами 45°, 22,5°, 41,5°, 19,5°, 37°, 14,5°.

* ST300 приобретается отдельно.

Подключите монитор к macOS / Windows с помощью USB-кабеля, чтобы облегчить работу с основными программами для рисования и проектирования, включая PS, SAI, AI и CDR.

Характеристики:

  • Формат А3
  • Цвет Космический черный
  • Диагональ 15,6" (дюймов)
  • Соотношение сторон 16:9
  • Рабочая область 344,16х193,59 мм
  • Разрешение экрана 1920х1080
  • Разрешение линий на дюйм 5080
  • Тип матрицы IPS
  • Углы обзора 89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR＞10)
  • Яркость 220 кд/м2
  • Цветовая гамма 120% sRGB
  • Контрастность 1000:1
  • Поверхность Антибликовая (матовая)
  • Экран Ламинированный
  • Количество цветов 262 тыс. (6 бит)
  • Скорость отклика 25 мс
  • Перо PW517 (PenTech 3.0)
  • Технология Электромагнитный резонанс
  • Уровни нажатия 8192
  • Наклон пера ±60°
  • Высота работы пера 10 мм
  • Точность позиционирования ±0,3 мм (центр) ±2 мм (углы)
  • Экспресс клавиши 10
  • Сенсорная полоска нет
  • Подставка складная подставка ST300 20°/45°
  • Длина кабеля USB 150 см
  • Системные требования Android (USB3.1 DP1.2）, Linux, Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 и новее
  • Интерфейсы Полнофункциональный USB-C
  • Интерфейс передачи данных USB-С
  • Питание Входное: постоянный ток 5В, выход 5В,2А
  • Потребляемая мощность < 10 Вт
  • В режиме ожидания < 0,3 Вт
  • t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%
  • Вес 1,27 кг
  • Габаритные размеры 423.5 х 253 х 12 мм

Комплектация

  • Монитор
  • Перо (дигитайзер)
  • Кабель 3в1, кабель TypeC-TypeC, блок питания
  • Подставка для пера
  • Сменные наконечники — 10 шт.

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