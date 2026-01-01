HUION Kamvas 12 Orange графический монитор

Два USB Type-C порта позволяют подключать Kamvas 12 к ноутбукам и Android-устройствам через Type-C —Type-C кабель. Кроме того вы можете использовать кабель 3 в 1 с поддержкой HDMI для подключения к компьютеру.
*USB-C на устройстве должен поддерживать протокол передачи данных USB3.1 GEN1 и DP 1.2.
* При подключении к Android-устройству или игровой консоли требуется дополнительный источник питания.
16.7 млн цветов и гамма 120% sRGB гарантируют более плавные и реалистичные градиенты. Испытайте уникальные ощущения во время творчества.
Благодаря технологии полного покрытия стекло плотно прилегает к ЖК-экрану, что увеличивает точность и сводит искажения к минимуму. Закаленное матовое стекло защищено от бликов и повреждений, а его поверхность напоминает текстуру бумаги.
Перо PW-517 с технологией Pen Tech 3.0 обеспечивает более быстрый отклик и высокую точность. Две настраиваемые кнопки позволяют быстро переключаться между инструментами, настраивать цвет и размер кисти.
Чувствительность к наклону ± 60° добавит разнообразия штрихам. Используйте перо как обычный карандаш и создавайте плавные линии и живые тени.
Kamvas 12 легко переключается между режимами работы. Чтобы сэкономить уровень заряда, просто выключите экран и используйте устройство как графический планшет.
*Когда экран выключен, режим графического планшета можно активировать подключив USB-кабель; а если экран включен, сначала выключите Kamvas 12 и отсоедините/повторно подключите USB-кабель, чтобы активировать режим графического планшета.
Kamvas 12 легко подключается к устройствам на Windows, Linux, macOS и Android. Кроме того, он работает со всеми популярными графическими редакторами.
Характеристики:
- Формат А4
- Цвет Коралловый красный, Космический черный
- Диагональ 11,6" (дюймов)
- Соотношение сторон16:9
- Разрешение экрана 1920х1080
- Разрешение линий на дюйм 5080
- Цветовая гамма 120% sRGB
- Яркость 200 кд/м2
- Контрастность 1000:1
- Количество цветов 16.7 миллионов (8 бит)
- Тип матрицы IPS
- Экран Ламинированный
- Углы обзора 89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR＞10)
- Перо PW517 (PenTech 3.0)
- Технология Электромагнитный резонанс
- Уровни нажатия 8192
- Наклон пера ±60°
- Высота работы пера 10 мм
- Точность позиционирования ±0,5 мм (центр) ±3 мм (углы)Экспресс клавиши 8
- Сенсорная полоска нет
- Подставка ST300 (Опционально)
- Поверхность Антибликовая (матовая)
- Скорость отклика 25 мс
- Длина кабеля USB 150 см
- Питание Входное: постоянный ток 5В, выход 5В, 2А
- Интерфейсы USB type-C
- Интерфейс передачи данных USB-С
- Потребляемая мощность < 7 Вт
- В режиме ожидания < 0,3 Вт
- t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%
- Системные требования Linux, Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 и новее
- Вес 735 гр
- Габаритные размеры 330.25 x 197 x 11.8 мм