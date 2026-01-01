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HUION Kamvas 12 Orange графический монитор
HUION Kamvas 12 Orange графический монитор
HUION Kamvas 12 Orange графический монитор
HUION Kamvas 12 Orange графический монитор
HUION Kamvas 12 Orange графический монитор
HUION Kamvas 12 Orange графический монитор
HUION Kamvas 12 Orange графический монитор
HUION Kamvas 12 Orange графический монитор

HUION Kamvas 12 Orange графический монитор

HUION
Артикул: MTG-4685

HUION Kamvas 12 Orange графический монитор. Ультратонкий корпус весом 735 г специально спроектирован так, чтобы быть прочным и удобным для переноски. Просто положите его в рюкзак и сможете творить где и когда удобно. 11.6 дюймовый экран с IPS матрицей обеспечивает четкое изображение с разрешением 1920х1080 пикселей. Точное отображение сложных деталей гарантирует живую картинку.

Описание

Два USB Type-C порта позволяют подключать Kamvas 12 к ноутбукам и Android-устройствам через Type-C —Type-C кабель. Кроме того вы можете использовать кабель 3 в 1 с поддержкой HDMI для подключения к компьютеру.

*USB-C на устройстве должен поддерживать протокол передачи данных USB3.1 GEN1 и DP 1.2.

* При подключении к Android-устройству или игровой консоли требуется дополнительный источник питания.

16.7 млн цветов и гамма 120% sRGB гарантируют более плавные и реалистичные градиенты. Испытайте уникальные ощущения во время творчества.

Благодаря технологии полного покрытия стекло плотно прилегает к ЖК-экрану, что увеличивает точность и сводит искажения к минимуму. Закаленное матовое стекло защищено от бликов и повреждений, а его поверхность напоминает текстуру бумаги.

Перо PW-517 с технологией Pen Tech 3.0 обеспечивает более быстрый отклик и высокую точность. Две настраиваемые кнопки позволяют быстро переключаться между инструментами, настраивать цвет и размер кисти.

Чувствительность к наклону ± 60° добавит разнообразия штрихам. Используйте перо как обычный карандаш и создавайте плавные линии и живые тени.

Kamvas 12 легко переключается между режимами работы. Чтобы сэкономить уровень заряда, просто выключите экран и используйте устройство как графический планшет.

*Когда экран выключен, режим графического планшета можно активировать подключив USB-кабель; а если экран включен, сначала выключите Kamvas 12 и отсоедините/повторно подключите USB-кабель, чтобы активировать режим графического планшета.

Kamvas 12 легко подключается к устройствам на Windows, Linux, macOS и Android. Кроме того, он работает со всеми популярными графическими редакторами.

Характеристики:

  • Формат А4
  • Цвет Коралловый красный, Космический черный
  • Диагональ 11,6" (дюймов)
  • Соотношение сторон16:9
  • Разрешение экрана 1920х1080
  • Разрешение линий на дюйм 5080
  • Цветовая гамма 120% sRGB
  • Яркость 200 кд/м2
  • Контрастность 1000:1
  • Количество цветов 16.7 миллионов (8 бит)
  • Тип матрицы IPS
  • Экран Ламинированный
  • Углы обзора 89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR＞10)
  • Перо PW517 (PenTech 3.0)
  • Технология Электромагнитный резонанс
  • Уровни нажатия 8192
  • Наклон пера ±60°
  • Высота работы пера 10 мм
  • Точность позиционирования ±0,5 мм (центр) ±3 мм (углы)Экспресс клавиши 8
  • Сенсорная полоска нет
  • Подставка ST300 (Опционально)
  • Поверхность Антибликовая (матовая)
  • Скорость отклика 25 мс
  • Длина кабеля USB 150 см
  • Питание Входное: постоянный ток 5В, выход 5В, 2А
  • Интерфейсы USB type-C
  • Интерфейс передачи данных USB-С
  • Потребляемая мощность < 7 Вт
  • В режиме ожидания < 0,3 Вт
  • t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%
  • Системные требования Linux, Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 и новее
  • Вес 735 гр
  • Габаритные размеры 330.25 x 197 x 11.8 мм

Комплектация

  • Монитор
  • Перо (дигитайзер)
  • Комплект кабелей для подключения
  • Подставка для ручки
  • Сменные наконечники — 10 шт.
  • Перчатка
  • Пинцет для смены наконечников
  • Салфетка для очистки экрана

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