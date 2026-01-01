HUION Kamvas 12 Orange графический монитор

Описание

Два USB Type-C порта позволяют подключать Kamvas 12 к ноутбукам и Android-устройствам через Type-C —Type-C кабель. Кроме того вы можете использовать кабель 3 в 1 с поддержкой HDMI для подключения к компьютеру.

*USB-C на устройстве должен поддерживать протокол передачи данных USB3.1 GEN1 и DP 1.2.

* При подключении к Android-устройству или игровой консоли требуется дополнительный источник питания.

16.7 млн цветов и гамма 120% sRGB гарантируют более плавные и реалистичные градиенты. Испытайте уникальные ощущения во время творчества.

Благодаря технологии полного покрытия стекло плотно прилегает к ЖК-экрану, что увеличивает точность и сводит искажения к минимуму. Закаленное матовое стекло защищено от бликов и повреждений, а его поверхность напоминает текстуру бумаги.

Перо PW-517 с технологией Pen Tech 3.0 обеспечивает более быстрый отклик и высокую точность. Две настраиваемые кнопки позволяют быстро переключаться между инструментами, настраивать цвет и размер кисти.

Чувствительность к наклону ± 60° добавит разнообразия штрихам. Используйте перо как обычный карандаш и создавайте плавные линии и живые тени.

Kamvas 12 легко переключается между режимами работы. Чтобы сэкономить уровень заряда, просто выключите экран и используйте устройство как графический планшет.

*Когда экран выключен, режим графического планшета можно активировать подключив USB-кабель; а если экран включен, сначала выключите Kamvas 12 и отсоедините/повторно подключите USB-кабель, чтобы активировать режим графического планшета.

Kamvas 12 легко подключается к устройствам на Windows, Linux, macOS и Android. Кроме того, он работает со всеми популярными графическими редакторами.

Характеристики: