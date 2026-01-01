HUION H580X графический планшет

Благодаря рабочей области, занимающей 74% площади графического планшета, H580X не только обеспечивает широкий простор для творчества, но и экономит место на вашем столе.
На 8 экспресс-клавиш, расположенных с левой стороны, можно назначить различные функции для ускорения рабочего процесса. Если вам нужно несколько раз подряд повторить команду - просто удерживайте соответствующую кнопку.
Матовая текстура рабочей области выведет ваши ощущения на новый уровень. Писать и рисовать на этом графическом планшете так же естественно, как на бумаге.
PW100 - одна из самых популярных моделей от Huion. Она не требует подзарядки, гарантирует стабильные, плавные линии и обеспечивает профессиональную и надежную работу.
Двусторонний порт USB Type-C гарантирует удобство при подключении графического планшета к ПК или телефону.
Планшет совместим с устройствами на Windows, Linux, macOS, Android и ChromeOS и работает со всеми популярными графическими и офисными программами.
Характеристики:
- Вес 0,6 кг
- Габариты 30 × 18 × 5 см
- Формат А5
- Цвет Черный
- Рабочая область 203,2 x 127 мм
- Уровни нажатия 8192
- Разрешение линий на дюйм 5080
- Точность позиционирования ±0,3 мм
- Экспресс клавиши 8
- Перо PW100
- Технология Электромагнитный резонанс
- Наклон пера +/- 60 гр
- Высота работы пера 10 мм
- Скорость передачи данных >220 PPS
- t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%
- Интерфейс передачи данных USB-С
- Системные требования Android 6.0 и новее, ChromeOS 88 и новее, Linux (Ubuntu 20.04 LTS), Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 и новее
- Габаритные размеры 276,7 x 170 x 8 мм
- Вес 343 гр