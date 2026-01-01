HUION H580X графический планшет

Описание

Благодаря рабочей области, занимающей 74% площади графического планшета, H580X не только обеспечивает широкий простор для творчества, но и экономит место на вашем столе.

На 8 экспресс-клавиш, расположенных с левой стороны, можно назначить различные функции для ускорения рабочего процесса. Если вам нужно несколько раз подряд повторить команду - просто удерживайте соответствующую кнопку.

Матовая текстура рабочей области выведет ваши ощущения на новый уровень. Писать и рисовать на этом графическом планшете так же естественно, как на бумаге.

PW100 - одна из самых популярных моделей от Huion. Она не требует подзарядки, гарантирует стабильные, плавные линии и обеспечивает профессиональную и надежную работу.

Двусторонний порт USB Type-C гарантирует удобство при подключении графического планшета к ПК или телефону.

Планшет совместим с устройствами на Windows, Linux, macOS, Android и ChromeOS и работает со всеми популярными графическими и офисными программами.

Характеристики: