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HUION H580X графический планшет
HUION H580X графический планшет
HUION H580X графический планшет
HUION H580X графический планшет
HUION H580X графический планшет

HUION H580X графический планшет

HUION
Артикул: MTG-4662

HUION H580X графический планшет. H580X утонченный, аккуратный и компактный: толщина всего 8 мм, вес 343 гр. Оригинальный дизайн дополнит вашу индивидуальность. Зауженные и закругленные грани планшета эффективно снижают нагрузку на кисть и избавляют от усталости и боли при длительном рисовании. Системные требования Android 6.0 и новее, ChromeOS 88 и новее, Linux (Ubuntu 20.04 LTS), Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 и новее.

Описание

Благодаря рабочей области, занимающей 74% площади графического планшета, H580X не только обеспечивает широкий простор для творчества, но и экономит место на вашем столе.

На 8 экспресс-клавиш, расположенных с левой стороны, можно назначить различные функции для ускорения рабочего процесса. Если вам нужно несколько раз подряд повторить команду - просто удерживайте соответствующую кнопку.

Матовая текстура рабочей области выведет ваши ощущения на новый уровень. Писать и рисовать на этом графическом планшете так же естественно, как на бумаге.

PW100 - одна из самых популярных моделей от Huion. Она не требует подзарядки, гарантирует стабильные, плавные линии и обеспечивает профессиональную и надежную работу.

Двусторонний порт USB Type-C гарантирует удобство при подключении графического планшета к ПК или телефону.

Планшет совместим с устройствами на Windows, Linux, macOS, Android и ChromeOS и работает со всеми популярными графическими и офисными программами.

Характеристики:

  • Вес 0,6 кг
  • Габариты 30 × 18 × 5 см
  • Формат А5
  • Цвет Черный
  • Рабочая область 203,2 x 127 мм
  • Уровни нажатия 8192
  • Разрешение линий на дюйм 5080
  • Точность позиционирования ±0,3 мм
  • Экспресс клавиши 8
  • Перо PW100
  • Технология Электромагнитный резонанс
  • Наклон пера +/- 60 гр
  • Высота работы пера 10 мм
  • Скорость передачи данных >220 PPS
  • t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%
  • Интерфейс передачи данных USB-С
  • Системные требования Android 6.0 и новее, ChromeOS 88 и новее, Linux (Ubuntu 20.04 LTS), Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 и новее
  • Габаритные размеры 276,7 x 170 x 8 мм
  • Вес 343 гр

Комплектация

  • Планшет
  • Перо
  • Подставка для пера
  • Запасные наконечники — 10шт
  • Кабель для подключения

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  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
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