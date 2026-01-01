images
images
images
images
images
images
images
images
images
HUION G930L графический планшет
HUION G930L графический планшет
HUION G930L графический планшет
HUION G930L графический планшет
HUION G930L графический планшет
HUION G930L графический планшет
HUION G930L графический планшет
HUION G930L графический планшет
HUION G930L графический планшет

HUION G930L графический планшет

HUION
Артикул: MTG-4683

HUION G930L графический планшет. Inspiroy Giano — новый графический планшет, разработанный для профессиональных художников. Большая рабочая область расширяет возможности. Ее размер 13,6 x 8,5 дюймов, что идеально сочетается с крупными мониторами и позволяет почувствовать больше свободы в рисовании. Специальное матовое покрытие имитирует текстуру бумаги, а цифровое перо PW517 идеально лежит в руке.

Описание

ЖК-экран в верхнем левом углу планшета отображает актуальное состояние Inspiroy Giano и цифрового пера: уровень заряда, подключение и статус нажатия экспресс-клавиш. Специальный значок в центре экрана (телефон/логотип Huion/луна), показывает подключен ли планшет к телефону/компьютеру или находится в спящем режиме. Мигающий значок тренировки напоминает о том, что пора размяться после 2 часов работы за графическим планшетом.

Bluetooth 5.0 гарантирует более высокую скорость, больший радиус действия и более стабильную передачу данных по сравнению со старыми версиями. Bluetooth 5.0 гарантирует легкое подключение Inspiroy Giano к компьютеру, ноутбуку или смартфону на Android и освобождает вас от кучи спутанных кабелей на рабочем столе.

*Если в вашем компьютере нет встроенного модуля Bluetooth, вы можете подключить Inspiroy Giano с помощью кабеля USB-C или внешнего Bluetooth-модуля (приобретается отдельно).

Отчетливые выступы на экспресс-кнопках помогут вам понять, на какой из них находится палец, не глядя на нее. Благодаря новейшей технологии кнопки работают практически бесшумно.

Благодаря передовой технологии PenTech 3.0 цифровое перо PW517 имеет меньшую высоту работы, чем предыдущие модели Huion. В комплекте идут 5 стандартных и 5 войлочных наконечников. Последние особенно понравятся художникам, предпочитающим рисовать традиционными материалами. Эти наконечники обеспечивают большее трение, что приближает процесс к классическому рисованию. Добавить к этому матовое покрытие рабочей области с имитацией текстуры бумаги, и получатся незабываемые ощущения.

Скорость отклика свыше 300 PPS и 8192 уровня чувствительности к давлению позволяют мгновенно воплощать идеи в жизнь.

Четкие линии подчеркивают главный принцип Giano — «меньше значит больше». Дизайн разрабатывался с заботой о пользователе и экологии: корпус имеет толщину всего 9 мм и выполнен из экологически чистого алюминиевого сплава. Четыре прорезиненные вставки обеспечивают устойчивое положение планшета на столе.

Inspiroy Giano идеально подойдет всем художникам для решения самых разных задач. Планшет поддерживает поворот на 90°, 180° и 270°. Для дизайна одежды и вебтунов поместите его вертикально, а для настройки под левую руку на 180°.

Если вам нужно рисовать весь день, Inspiroy Giano — выбор для вас. Он оснащен аккумулятором емкостью 2500 мАч и способен автономно работать до 18 часов. Полная зарядка от розетки или компьютера занимает 4,5 часа.

Inspiroy Giano можно подключить к ОС Windows, macOS, Chrome OS и операционной системой Android. Планшет поддерживает все основные программы для рисования и проектирования, включая PS, SAI, AI, CDR и т. д.

Характеристики:

  • Вес 1200 гр
  • Габариты 46 × 29 × 5 см
  • Формат А3
  • Цвет Черный
  • Рабочая область 215х108 мм
  • Уровни нажатия 8192
  • Разрешение линий на дюйм 5080
  • Точность позиционирования ±0,3 мм
  • Экспресс клавиши 6
  • Перо PW517 (PenTech 3.0)
  • Технология Электромагнитный резонанс
  • Наклон пера +/- 60 гр
  • Высота работы пера 10 мм
  • Скорость передачи данных ＞300 PPS
  • t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%
  • Интерфейс передачи данных USB-С
  • Bluetooth Bluetooth 5.0
  • Батарея 2500 мАч
  • Срок службы батареи Около 18 часов
  • Время зарядки 5 В 1 А: около 3 часов; 5 В 0,5 А: около 6 часов
  • Системные требования

Windows 7/8/8.1 (проводное подключение)

Windows 10 64-разрядная версия (Bluetooth)

macOS 10.12 или более поздняя версия

Chrome OS 88 или более поздняя версия (проводное подключение)

Android 6.0 или более поздняя версия (Bluetooth)

Linux (Ubuntu 20.04 LTS) (проводное подключение)

  • Габаритные размеры 429 × 260.9 × 9 мм

Комплектация

  • Графический планшет
  • Перо (дигитайзер)
  • Подставка для пера
  • Сменные наконечники для пера: стандартный — 5 шт., войлочный — 5 шт.
  • Зажим для смены наконечников
  • Перчатка
  • Кабель USB-C
  • Руководство пользователя
  • Гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Итоги фотоконкурса &quot;Натюрморты Рисуем светом&quot;
Итоги фотоконкурса "Натюрморты Рисуем светом"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.