HUION G930L графический планшет

Описание

ЖК-экран в верхнем левом углу планшета отображает актуальное состояние Inspiroy Giano и цифрового пера: уровень заряда, подключение и статус нажатия экспресс-клавиш. Специальный значок в центре экрана (телефон/логотип Huion/луна), показывает подключен ли планшет к телефону/компьютеру или находится в спящем режиме. Мигающий значок тренировки напоминает о том, что пора размяться после 2 часов работы за графическим планшетом.

Bluetooth 5.0 гарантирует более высокую скорость, больший радиус действия и более стабильную передачу данных по сравнению со старыми версиями. Bluetooth 5.0 гарантирует легкое подключение Inspiroy Giano к компьютеру, ноутбуку или смартфону на Android и освобождает вас от кучи спутанных кабелей на рабочем столе.

*Если в вашем компьютере нет встроенного модуля Bluetooth, вы можете подключить Inspiroy Giano с помощью кабеля USB-C или внешнего Bluetooth-модуля (приобретается отдельно).

Отчетливые выступы на экспресс-кнопках помогут вам понять, на какой из них находится палец, не глядя на нее. Благодаря новейшей технологии кнопки работают практически бесшумно.

Благодаря передовой технологии PenTech 3.0 цифровое перо PW517 имеет меньшую высоту работы, чем предыдущие модели Huion. В комплекте идут 5 стандартных и 5 войлочных наконечников. Последние особенно понравятся художникам, предпочитающим рисовать традиционными материалами. Эти наконечники обеспечивают большее трение, что приближает процесс к классическому рисованию. Добавить к этому матовое покрытие рабочей области с имитацией текстуры бумаги, и получатся незабываемые ощущения.

Скорость отклика свыше 300 PPS и 8192 уровня чувствительности к давлению позволяют мгновенно воплощать идеи в жизнь.

Четкие линии подчеркивают главный принцип Giano — «меньше значит больше». Дизайн разрабатывался с заботой о пользователе и экологии: корпус имеет толщину всего 9 мм и выполнен из экологически чистого алюминиевого сплава. Четыре прорезиненные вставки обеспечивают устойчивое положение планшета на столе.

Inspiroy Giano идеально подойдет всем художникам для решения самых разных задач. Планшет поддерживает поворот на 90°, 180° и 270°. Для дизайна одежды и вебтунов поместите его вертикально, а для настройки под левую руку на 180°.

Если вам нужно рисовать весь день, Inspiroy Giano — выбор для вас. Он оснащен аккумулятором емкостью 2500 мАч и способен автономно работать до 18 часов. Полная зарядка от розетки или компьютера занимает 4,5 часа.

Inspiroy Giano можно подключить к ОС Windows, macOS, Chrome OS и операционной системой Android. Планшет поддерживает все основные программы для рисования и проектирования, включая PS, SAI, AI, CDR и т. д.

Характеристики:

Вес 1200 гр

Габариты 46 × 29 × 5 см

Формат А3

Цвет Черный

Рабочая область 215х108 мм

Уровни нажатия 8192

Разрешение линий на дюйм 5080

Точность позиционирования ±0,3 мм

Экспресс клавиши 6

Перо PW517 (PenTech 3.0)

Технология Электромагнитный резонанс

Наклон пера +/- 60 гр

Высота работы пера 10 мм

Скорость передачи данных ＞300 PPS

t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%

Интерфейс передачи данных USB-С

Bluetooth Bluetooth 5.0

Батарея 2500 мАч

Срок службы батареи Около 18 часов

Время зарядки 5 В 1 А: около 3 часов; 5 В 0,5 А: около 6 часов

Системные требования

Windows 7/8/8.1 (проводное подключение)

Windows 10 64-разрядная версия (Bluetooth)

macOS 10.12 или более поздняя версия

Chrome OS 88 или более поздняя версия (проводное подключение)

Android 6.0 или более поздняя версия (Bluetooth)

Linux (Ubuntu 20.04 LTS) (проводное подключение)