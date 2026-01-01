Raylab MT-Light 21-116см штатив монопод для селфи с подсветкой

Артикул: OLE-4720

Селфи монопод увеличенного размера, который совмещает в себе настольный штатив, компактную стойку для легкого оборудования и селфи-палку. Рабочая высота 21-116см, максимальная нагрузка 0,3 кг. Оснащен держателем для смартфона (максимальная ширина смартфона - 90 мм) и креплением 1/4". Также снабжен 2 съемными светодиодными осветителями для съёмки в условиях недостаточного освещения. Конструкция оснащена широким основанием, в котором находится Bluetooth-пульт.