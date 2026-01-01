Raylab MT-Light 21-116см штатив монопод для селфи с подсветкой

Пульт ДУ легко извлечь из основания и использовать для удалённого управления камерой смартфона, фотографирования или запуска/остановки видеозаписи. Благодаря встроенному креплению на 1/4", это устройство можно применять не только со смартфонами, но и с микрофонами, экшн-камерами и даже небольшими осветителями с универсальным креплением.
LED-подсветка имеет три режима - холодный, нейтральный и теплый свет.
Характеристики:
- Посадочное крепление 1/4"
- Максимальная нагрузка 0,3 кг
- Минимальная высота 21 см
- Максимальная высота 116 см
- Длина в сложенном виде 21 см
- Максимальная ширина захвата для смартфона - 90 мм
- Вес 220 г