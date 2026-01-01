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Raylab MT-Light 21-116см штатив монопод для селфи с подсветкой
Raylab MT-Light 21-116см штатив монопод для селфи с подсветкой
Raylab MT-Light 21-116см штатив монопод для селфи с подсветкой
Raylab MT-Light 21-116см штатив монопод для селфи с подсветкой
Raylab MT-Light 21-116см штатив монопод для селфи с подсветкой
Raylab MT-Light 21-116см штатив монопод для селфи с подсветкой

Raylab MT-Light 21-116см штатив монопод для селфи с подсветкой

Raylab
Артикул: OLE-4720

Селфи монопод увеличенного размера, который совмещает в себе настольный штатив, компактную стойку для легкого оборудования и селфи-палку. Рабочая высота 21-116см, максимальная нагрузка 0,3 кг. Оснащен держателем для смартфона (максимальная ширина смартфона - 90 мм) и креплением 1/4". Также снабжен 2 съемными светодиодными осветителями для съёмки в условиях недостаточного освещения. Конструкция оснащена широким основанием, в котором находится Bluetooth-пульт.

Описание

Пульт ДУ легко извлечь из основания и использовать для удалённого управления камерой смартфона, фотографирования или запуска/остановки видеозаписи. Благодаря встроенному креплению на 1/4", это устройство можно применять не только со смартфонами, но и с микрофонами, экшн-камерами и даже небольшими осветителями с универсальным креплением.

LED-подсветка имеет три режима - холодный, нейтральный и теплый свет.

Характеристики:

  • Посадочное крепление 1/4"
  • Максимальная нагрузка 0,3 кг
  • Минимальная высота 21 см
  • Максимальная высота 116 см
  • Длина в сложенном виде 21 см
  • Максимальная ширина захвата для смартфона - 90 мм
  • Вес 220 г

Комплектация

  • штатив
  • держатель телефона
  • пульт bluetooth съемный

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