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Selens 6923600589802 клетка для смартфона
Selens 6923600589802 клетка для смартфона
Selens 6923600589802 клетка для смартфона
Selens 6923600589802 клетка для смартфона
Selens 6923600589802 клетка для смартфона
Selens 6923600589802 клетка для смартфона
Selens 6923600589802 клетка для смартфона

Selens 6923600589802 клетка для смартфона

Selens
Артикул: MTG-3360

Selens 6923600589802 клетка для смартфона. Универсальная клетка для смартфона. Выполнена из анодированного алюминия. Имеет разъемы типа "холодный башмак" (4 шт) и отверстия с резьбой 1/4" для навеса дополнительного оборудования. Для смартфонов шириной до 95 мм. Рекомендуется использовать с Selens 6923600488075 Stabilizer Grip Universal Side Handle рукоятка для клетки.

Описание

Эта клетка решает главную проблему мобильной съёмки — отсутствие стандартных креплений на корпусе телефона. С ней вы сможете одновременно закрепить на смартфоне:

  • внешний микрофон,
  • LED-панель или вспышку,
  • рукоятку для удобного удержания,
  • и при этом поставить телефон на штатив.

Для смартфонов (подходит для устройств шириной до 95 мм) .

  • Материал: Анодированный алюминий .
  • Крепления:
  • 4 разъёма типа «холодный башмак» (для установки света, микрофонов) .
  • Отверстия с резьбой 1/4 дюйма (для крепления на штатив, рукоятки, дополнительные кронштейны) .

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