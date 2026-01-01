Selens 6923600589802 клетка для смартфона

Эта клетка решает главную проблему мобильной съёмки — отсутствие стандартных креплений на корпусе телефона. С ней вы сможете одновременно закрепить на смартфоне:
- внешний микрофон,
- LED-панель или вспышку,
- рукоятку для удобного удержания,
- и при этом поставить телефон на штатив.
Для смартфонов (подходит для устройств шириной до 95 мм) .
- Материал: Анодированный алюминий .
- Крепления:
- 4 разъёма типа «холодный башмак» (для установки света, микрофонов) .
- Отверстия с резьбой 1/4 дюйма (для крепления на штатив, рукоятки, дополнительные кронштейны) .