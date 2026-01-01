Selens 6923600589802 клетка для смартфона

Описание

Эта клетка решает главную проблему мобильной съёмки — отсутствие стандартных креплений на корпусе телефона. С ней вы сможете одновременно закрепить на смартфоне:

внешний микрофон,

LED-панель или вспышку,

рукоятку для удобного удержания,

и при этом поставить телефон на штатив.

Для смартфонов (подходит для устройств шириной до 95 мм) .