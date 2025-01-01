Москва
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Manfrotto MTWISTGRIPH рукоятка-держатель. Удобная рукоятка модульной системы Manfrotto Twist Grip. Идеальный стабилизатор для смартфонов, обеспечивающий высокую безопасность гаджета, в то время как вы полностью концентрируетесь на съемке фото и видео. Простая и быстрая установка. Эргономичная прорезиненная ручка и удобный кистевой ремень. Стандартный разъем 1/4''.
Элегантный итальянский дизайн, прочная и легкая алюминиевая конструкция, премиальное качество и удобство использования. Стильный аксессуар произведен в Италии и гарантирует надежную поддержку смартфона во время фото- и видеосъемки.
Для расширения возможностей вашего смартфона, рекомендуется дополнительно использовать универсальный держатель смартфона Manfrotto MTWISTGRIP и планку-держатель Manfrotto MTWISTGRIPB. Вместе они образуют удобную модульную конструкцию для съемки на смартфон.
Wansen
Работай с цветом без бликов