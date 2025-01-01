Manfrotto MTWISTGRIPH рукоятка-держатель

Описание

Элегантный итальянский дизайн, прочная и легкая алюминиевая конструкция, премиальное качество и удобство использования. Стильный аксессуар произведен в Италии и гарантирует надежную поддержку смартфона во время фото- и видеосъемки.

Для расширения возможностей вашего смартфона, рекомендуется дополнительно использовать универсальный держатель смартфона Manfrotto MTWISTGRIP и планку-держатель Manfrotto MTWISTGRIPB. Вместе они образуют удобную модульную конструкцию для съемки на смартфон.