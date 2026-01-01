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Fotorgear Pro II клеткадля iPhone 14 Pro Max
Fotorgear Pro II клеткадля iPhone 14 Pro Max
Fotorgear Pro II клеткадля iPhone 14 Pro Max
Fotorgear Pro II клеткадля iPhone 14 Pro Max
Fotorgear Pro II клеткадля iPhone 14 Pro Max

Fotorgear Pro II клеткадля iPhone 14 Pro Max

FotorGear
Артикул: OLE-4363

Клетка оснащена креплениями для микрофона, осветителя, рукоятки, штатива и объектива и совместима со смартфоном iPhone 14 Pro Max. Конструкция не ограничивает доступ ко всем кнопкам, портам и функции MagSafe. Наличие множества крепёжных точек и разъемов холодный башмак позволяет подключать разнообразные аксессуары. Поддерживает горизонтальную и вертикальную ориентацию.

Описание

Характеристики:

  • Совместимое устройство iPhone 14 Pro Max
  • Материал алюминий
  • Крепление "мама" 1/4", Cold Shoe
  • Крепление для мобильной оптики 17 мм (байонет для объектива)
  • Размеры 92.37 × 175.5 × 14.73 мм
  • Вес 82 г

Комплектация

  • клетка

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