Fotorgear Pro II клетка для iPhone 15 Pro

Характеристики:
- Совместимое устройство iPhone 15 Pro
- Материал алюминий
- Крепление "мама" 1/4", Cold Shoe
- Крепление для мобильной оптики T-mount (байонет для объектива)
- Вес 242 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Клетка оснащена креплениями для микрофона, осветителя, рукоятки, штатива и объектива и совместима со смартфоном iPhone 15 Pro. Конструкция не ограничивает доступ ко всем кнопкам, портам и функции MagSafe. Наличие множества крепёжных точек и разъемов холодный башмак позволяет подключать разнообразные аксессуары. Поддерживает горизонтальную и вертикальную ориентацию.
Характеристики:
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