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Fotorgear Pro II клетка для iPhone 14 Pro
Fotorgear Pro II клетка для iPhone 14 Pro
Fotorgear Pro II клетка для iPhone 14 Pro
Fotorgear Pro II клетка для iPhone 14 Pro
Fotorgear Pro II клетка для iPhone 14 Pro

Fotorgear Pro II клетка для iPhone 14 Pro

FotorGear
Артикул: OLE-4362

Клетка оснащена креплениями для микрофона, осветителя, рукоятки, штатива и объектива и совместима со смартфоном iPhone 14 Pro. Конструкция не ограничивает доступ ко всем кнопкам, портам и функции MagSafe. Наличие множества крепёжных точек и разъемов холодный башмак позволяет подключать разнообразные аксессуары. Поддерживает горизонтальную и вертикальную ориентацию.

Описание

Характеристики:

  • Совместимое устройство iPhone 14 Pro
  • Материал алюминий
  • Крепление "мама" 1/4", Cold Shoe
  • Крепление для мобильной оптики 17 мм (байонет для объектива)
  • Размеры 86.25 × 162.8 × 15.6 мм
  • Вес 82 г

Комплектация

  • клетка

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