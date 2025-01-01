В интернет-магазине Фотогора можно приобрести мини-штативы для телефона или компактной камеры весом до 1-2,5 кг. Это компактные держатели, позволяющие повысить качество предметной или другой съемки. Штативы с гибкими ножками, шаровой головой, универсальными креплениями и другими приспособлениями, позволяющими упростить работу со смартфоном.

В каталоге есть держатели для камер и гаджетов разной ширины и массы.

Мини-штативы компактны, мало весят, их можно складывать, переносить в сумке и даже кармане

Стабильно удерживая камеру или смартфон, конструкции повышают четкость «картинки», позволяя даже снимать качественные панорамы и небольшие таймлапсы.

Мы предлагаем штативы, которые устанавливаются на столы и другие горизонтальные поверхности, а также держатели с вакуумными присосками и фиксаторами. Их можно закреплять наклонно и вертикально — например, на автомобильном стекле или стене. Штативы с гибкими ножками устанавливаются даже на трубах и дверных ручках.

Для расширения функциональности и удобства в мини-оборудовании предусматриваются:

универсальные держатели с винтом ¼ дюйма для фиксации телефонов с разными размерами;

шаровые головы из прочных материалов (авиационного алюминия, ABS-пластка) для установки DSLR или видеокамер;

приспособления для фиксации выносной вспышки, светодиодной панели или других аксессуаров — с ними мини-штативы можно использовать, к примеру, в качестве моноподов;

скругленные складывающиеся ножки и другие полезные приспособления.

Также в каталоге Фотогора есть адаптеры для планшетов и телефонов, портативные пластиковые зажимы для крепления оборудования и другие аксессуары для штативов. Консультанты магазина подробно расскажут об ассортименте и помогут выбрать товары.