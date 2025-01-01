Фильтр

мини-штативы для телефона

В интернет-магазине Фотогора можно приобрести мини-штативы для телефона или компактной камеры весом до 1-2,5 кг. Это компактные держатели, позволяющие повысить качество предметной или другой съемки. Штативы с гибкими ножками, шаровой головой, универсальными креплениями и другими приспособлениями, позволяющими упростить работу со смартфоном.

В каталоге есть держатели для камер и гаджетов разной ширины и массы.

Мини-штативы компактны, мало весят, их можно складывать, переносить в сумке и даже кармане

Стабильно удерживая камеру или смартфон, конструкции повышают четкость «картинки», позволяя даже снимать качественные панорамы и небольшие таймлапсы.

Мы предлагаем штативы, которые устанавливаются на столы и другие горизонтальные поверхности, а также держатели с вакуумными присосками и фиксаторами. Их можно закреплять наклонно и вертикально — например, на автомобильном стекле или стене. Штативы с гибкими ножками устанавливаются даже на трубах и дверных ручках.

Для расширения функциональности и удобства в мини-оборудовании предусматриваются:

  • универсальные держатели с винтом ¼ дюйма для фиксации телефонов с разными размерами;
  • шаровые головы из прочных материалов (авиационного алюминия, ABS-пластка) для установки DSLR или видеокамер;
  • приспособления для фиксации выносной вспышки, светодиодной панели или других аксессуаров — с ними мини-штативы можно использовать, к примеру, в качестве моноподов;
  • скругленные складывающиеся ножки и другие полезные приспособления.

Также в каталоге Фотогора есть адаптеры для планшетов и телефонов, портативные пластиковые зажимы для крепления оборудования и другие аксессуары для штативов. Консультанты магазина подробно расскажут об ассортименте и помогут выбрать товары.

Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple черный
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
Fotokvant TM-01 Black – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.

Легкий штатив с универсальным держателем для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой для крепления - 18 см. Вес - 67 гр. Максимальная нагрузка - 300 гр. Цвет - черный.


200 ₽
В корзину
Fotokvant HB-02 BLACK шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива черная
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
Fotokvant HB-02 – шаровая голова Ballhead для мини-штатива с резьбой 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка, кг – 1,5, вес, г – 85, высота, см – 6.  Цвет - черный.

360 ₽
В корзину
Fotokvant TM-02 портативный пластиковый зажим-штатив
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant TM-02 – портативный пластиковый зажим, с помощью которого можно прикрепить оборудование на стол, подставку, штатив или даже на ветку дерева.

Благодаря складывающимся ножкам может использоваться, как мини-штатив. Максимальное расстояние раскрытия, см – 6,5. Изготовлен из АВС-пластика. Вес - 0,15 кг.

780 ₽
В корзину
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant TM-01 Blue – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.

Легкий штатив с универсальным держатель для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой до крепления - 18 см. Вес – 67 гр. Максимальная нагрузка – 300 гр. Цвет – синий.

220 ₽
В корзину
Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг
Москва: более 10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant HB-01 - шаровая голова Ballhead с резьбой 1/4 дюйма.

Максимальная нагрузка - 3 кг, вес - 130 гр, высота - 58 мм.  

1 240 ₽
В корзину
Fotokvant TM-04B black настольный штатив черный
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant TM-04B black - настольный штатив. Цвет - черный.

Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR или видеокамеры весом до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.


950 ₽
В корзину
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant TM-01 – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.

Легкий штатив с универсальным держатель для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой до крепления - 18 см. Вес – 67 гр. Максимальная нагрузка – 300 гр. Цвет – красный.


220 ₽
В корзину
Fotokvant HB-02 BLUE шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива синяя
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Шаровая голова Fotokvant HB-02 BLUE Ballhead для мини-штатива, синяя.

Шаровая голова для легкого оборудования, максимальная нагрузка - 1,5 кг. Изготовлена из алюминия и ее вес составляет всего 85 грамм. Голова устанавливается на резьбу 1/4 дюйма. Для лучшего зажима и разблокирования, крепежная контргайка сделана не круглой, а шестигранной. Высота - 6 см.  Цвет - синий.

380 ₽
В корзину
Fotokvant HB-02 RED шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива красная
Москва: более 10 шт

Шаровая голова Fotokvant HB-02 RED Ballhead для мини-штатива, красная.

Шаровая голова для легкого оборудования, максимальная нагрузка - 1,5 кг. Изготовлена из алюминия и ее вес составляет всего 85 грамм. Голова устанавливается на резьбу 1/4 дюйма. Для лучшего зажима и разблокирования, крепежная контргайка сделана не круглой, а шестигранной. Высота - 6 см.  Цвет - красный.

380 ₽
В корзину
Fotokvant TM-05 настольный мини-штатив с шаровой головой
Москва: в наличии 1-3 шт

Настольный штатив Fotokvant TM-05 с шаровой головой.

Настольный мини-штатив для легкого оборудования. Рабочая высота от 14 до 20 см. Максимальная нагрузка - 300 г. Монтажное соединение резьба 1/4 дюйма. Для установки смартфона на штатив, рекомендуется использовать Fotokvant SM-CL1. Вес - 50 грамм.

250 ₽
В корзину
Fotokvant TM-04B+SM-CL3 настольный штатив с держателем для смартфона
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Настольный штатив Fotokvant TM-04B с держателем для смартфона SM-CL3.

Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR, видеокамеры или смартфона. Максимальная нагрузка до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.

1 180 ₽
В корзину
Manfrotto MTPIXIPLUS-GY Pixi Plus мини-штатив с шаровой (серый)
Москва: в наличии 1-3 шт

Мини-штатив для компактных зеркальных и системных камер. Длина в сложенном состоянии 190 мм, вес 0,182 кг. Инновационные эргономичные ножки с улучшенной резиновой ручкой.

3 388 ₽
В корзину
Fotokvant TM-10 мини-штатив на присоске с креплением для микрофона
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Мини-штатив Fotokvant TM-10, на присоске.

Штатив с вакуумной присоской используется для крепления цифровых устройств на стекло или зеркало. Идеально подходит для крепления на стеклах автомобиля (требуется дополнительный держатель). Штатив изготовлен из качественного пластика и комплектуется шаровой головой из металла. Максимальная высота - до 10 см. В комплекте адаптер для установки микрофона.

500 ₽
В корзину
Fujimi FMT-FAT мини-штатив с шаровой головой
Москва: в наличии 1-3 шт

Мини-штатив Fujimi FMT-FAT с шаровой головой.

Мини-штатив с шаровой головой для установки DSLR или видеокамеры весом до 3 кг. Рабочая высота - 13 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.

1 120 ₽
В корзину
Fujimi FMT-STAND мини-штатив
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Мини-штатив Fujimi FMT-STAND.

Мини-штатив для установки DSLR или видеокамеры весом до 5 кг. Рабочая высота - 10 см. Имеет крепление - 1/4 дюйма.

2 390 ₽
В корзину
Fotokvant TM-11 мини-штатив на присоске с резьбой 1/4 дюйма
Москва: более 10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Мини-штатив Fotokvant TM-11, на присоске.

Штатив с вакуумной присоской используется для крепления цифровых устройств на стекло или зеркало. Идеально подходит для крепления на стеклах автомобиля (требуется дополнительный держатель). Штатив изготовлен из качественного пластика. Максимальная высота до 11 см.

290 ₽
В корзину
Joby JB01759-BWW Podzilla Medium Kit Teal бирюзовый гибкий штатив с держателем для смартфона
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Гибкий штатив бирюзового цвета с шаровой головой с кнопочной фиксацией. В комплекте держатель для смартфона с двойной насадкой "холодный башмак". Оснащен креплением 1/4". Максимальная нагрузка 1 кг.  Штатив совместим со смартфонами шириной от 67 до 88 мм. Встроенный пузырьковый уровень, имеется быстросъемная пластина для крепления камеры.

4 390 ₽
В корзину
GreenBean i3 Pod Mini для 4/4s штатив
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
GreenBean i3 Pod Mini для 4/4s – кронштейн-адаптер с мини-штативом, который крепится к iPhone 4/4S и позволяет расположить его вертикально или горизонтально.

Адаптер можно использовать как отдельно, так и установив на мини-штатив из комплекта поставки или на любой другой. Кроме того, он достаточно компактный, чтобы поместиться в кармане и быть всегда под рукой. Вес - 80 грамм.

410 ₽
В корзину
