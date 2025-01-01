В интернет-магазине Фотогора вы можете приобрести держатель для телефона на штатив или другую систему крепления. Аксессуар повысит стабильность, качество фото- и видеосъемки, позволит сохранить четкость изображения, расширить возможности камеры гаджета.

Держатели плотно фиксируют технику, не повреждая ее корпус

Они изготавливаются из легких, но прочных и устойчивых к деформации материалов (ABS-пластика, алюминия, стали), поэтому не гнутся под нагрузкой и долго служат.

У нас продаются держатели с разной конфигурацией, и вы сможете выбрать подходящую для типа съемки, который предпочитаете.

Мы предлагаем:

универсальные держатели, позволяющие устанавливать смартфоны на стандартные штативы — с разъемами ¼ дюйма, силиконовыми подушечками, удерживающими гаджет и защищающими его от царапин;

устройства, которые можно использовать на штативе, селфи-палке или отдельно, устанавливая на поверхности при помощи опорного кронштейна;

раздвижные механизмы на пружинах и системы для горизонтальной съемки и селфи;

планки с универсальными креплениями — многофункциональные модульные конструкции, на которые можно устанавливать осветители, микрофоны и смартфоны всех моделей;

установочные рамки для техники Apple с ключом TORX в комплекте — аксессуары позволяют использовать Digital Director с разными моделями iPad;

держатели с шаровой головой и алюминиевыми крюками для планшетов 7-11 дюймов (корпусы креплений приобретаются отдельно).

Наш каталог регулярно пополняется, и даже если ваш смартфон относится к новейшим флагманам, на сайте найдется держатель и для него

Консультанты магазина Фотогора помогут выбрать штатив для техники с разной шириной, габаритами, формой и расположением камеры. Все товары можно заказать с доставкой в любой регион РФ.