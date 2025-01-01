Фильтр

В интернет-магазине Фотогора вы можете приобрести держатель для телефона на штатив или другую систему крепления. Аксессуар повысит стабильность, качество фото- и видеосъемки, позволит сохранить четкость изображения, расширить возможности камеры гаджета.

Держатели плотно фиксируют технику, не повреждая ее корпус

Они изготавливаются из легких, но прочных и устойчивых к деформации материалов (ABS-пластика, алюминия, стали), поэтому не гнутся под нагрузкой и долго служат.

У нас продаются держатели с разной конфигурацией, и вы сможете выбрать подходящую для типа съемки, который предпочитаете.

Мы предлагаем:

  • универсальные держатели, позволяющие устанавливать смартфоны на стандартные штативы — с разъемами ¼ дюйма, силиконовыми подушечками, удерживающими гаджет и защищающими его от царапин;
  • устройства, которые можно использовать на штативе, селфи-палке или отдельно, устанавливая на поверхности при помощи опорного кронштейна;
  • раздвижные механизмы на пружинах и системы для горизонтальной съемки и селфи;
  • планки с универсальными креплениями — многофункциональные модульные конструкции, на которые можно устанавливать осветители, микрофоны и смартфоны всех моделей;
  • установочные рамки для техники Apple с ключом TORX в комплекте — аксессуары позволяют использовать Digital Director с разными моделями iPad;
  • держатели с шаровой головой и алюминиевыми крюками для планшетов 7-11 дюймов (корпусы креплений приобретаются отдельно).

Наш каталог регулярно пополняется, и даже если ваш смартфон относится к новейшим флагманам, на сайте найдется держатель и для него

Консультанты магазина Фотогора помогут выбрать штатив для техники с разной шириной, габаритами, формой и расположением камеры. Все товары можно заказать с доставкой в любой регион РФ.

Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона.

Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.

Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.

Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.

Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Fotokvant SM-CL1 - держатель для телефона черный.

Раздвижной механизм на пружинах для смартфонов. Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки. Широко применяется для съемки селфи.

Manfrotto MTWISTGRIPB планка-держатель
Manfrotto MTWISTGRIPB планка-держатель
Manfrotto MTWISTGRIPB планка-держатель
Manfrotto MTWISTGRIPB - планка-держатель модульной системы Twist Grip.

Планка имеет множество универсальных креплений, благодаря чему на нее можно установить дополнительное оборудование (свет, микрофон и т.д.).  Изготовлена из алюминия. Вместе с универсальным держателем Manfrotto MTWISTGRIP и рукояткой Manfrotto MTWISTGRIPH (приобретаются отдельно), образуют удобную модульную конструкцию для съемки на смартфон. 

Fotokvant SM-CL6 держатель для планшета с креплением на штатив
Fotokvant SM-CL6 держатель для планшета с креплением на штатив
Fotokvant SM-CL6 держатель для планшета с креплением на штатив
Fotokvant SM-CL6 держатель для планшета с креплением на штатив
Пластиковый держатель для планшета Fotokvant SM-CL6 с креплением на штатив.

Пластиковый адаптер в котором можно закрепить планшет с шириной экрана от 12,5 см до 24 см. Для крепления на штатив на адаптере предусмотрено резьбовое соединение. Изготовлен из качественного АВС-пластика. Цвет - черный. Вес - 76 грамм.

Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.

Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.

Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона. Предназначен для удержания телефонов размером от 52 мм до 85 мм по ширине. Рекомендуется использовать с настольными или напольными штативоми, струбцинами и др. устройствами имеющими резьбовое соединение 1/4 ". Вес 60 гр.

FST iPad Stand 02 универсальная подставка-держатель
FST iPad Stand 02 универсальная подставка-держатель
FST iPad Stand 02 универсальная подставка-держатель
FST iPad Stand 02 – универсальная подставка-держатель для Ipad, Ipad 2 и т.д.

Изготовлен из АВС-пластика и силикона. Имеет регулируемый угол наклона от 30 до 90 градусов. Вес - 280 грамм.

Kupo KS-410 SK Universal tablet holder/ball head универсальный держатель планшета с шаровой головой
Kupo KS-410 SK Universal tablet holder/ball head универсальный держатель планшета с шаровой головой
Kupo KS-410 SK Universal tablet holder/ball head - универсальный держатель планшета.

Держатель планшета изготовлен из ABS-пластика с алюминиевыми крюками. Идеально подойдет для планшетов размером от 7'' до 11''. На держателе предусмотрено 9 выемок для алюминиевых крюков-держателей. Размер 191-272х110-190х10 мм. Держатель совместим с аксессуарами серии Super Knuckle. Для крепления необходим корпус шарнирного крепления Kupo KS398 SK die casting shell, который нужно будет приобрести отдельно.

Manfrotto MVDDFA2 Digital Director установочная рамка для iPadAir 2
Manfrotto MVDDFA2 Digital Director установочная рамка для iPadAir 2
Manfrotto MVDDFA2 Digital Director установочная рамка для iPadAir 2
Manfrotto MVDDFA2 Digital Director - установочная рамка для iPadAir 2.

Позволяет использовать Digital Director с другой моделью iPad. Специально разработанный для работы с iPad 2 Air. В комплекте ключ TORX® и шесть крепежных винтов.

Manfrotto MVDDFM4 Digital Director установочная рамка для iPad Mini 4
Manfrotto MVDDFM4 Digital Director установочная рамка для iPad Mini 4
Manfrotto MVDDFM4 Digital Director установочная рамка для iPad Mini 4
Manfrotto MVDDFM4 Digital Director - установочная рамка для iPad Mini 4.

Позволяет использовать Digital Director с другой моделью iPad. Специально разработанный для работы с iPad Mini 4. В комплекте ключ TORX® и шесть крепежных винтов.

