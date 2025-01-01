держатель для телефона на штатив

Москва
Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона.
Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.
Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.
Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.
Fotokvant SM-CL1 - держатель для телефона черный.
Раздвижной механизм на пружинах для смартфонов. Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки. Широко применяется для съемки селфи.
Manfrotto MTWISTGRIPB - планка-держатель модульной системы Twist Grip.
Планка имеет множество универсальных креплений, благодаря чему на нее можно установить дополнительное оборудование (свет, микрофон и т.д.). Изготовлена из алюминия. Вместе с универсальным держателем Manfrotto MTWISTGRIP и рукояткой Manfrotto MTWISTGRIPH (приобретаются отдельно), образуют удобную модульную конструкцию для съемки на смартфон.
Пластиковый держатель для планшета Fotokvant SM-CL6 с креплением на штатив.
Пластиковый адаптер в котором можно закрепить планшет с шириной экрана от 12,5 см до 24 см. Для крепления на штатив на адаптере предусмотрено резьбовое соединение. Изготовлен из качественного АВС-пластика. Цвет - черный. Вес - 76 грамм.
Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.
Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.
Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона. Предназначен для удержания телефонов размером от 52 мм до 85 мм по ширине. Рекомендуется использовать с настольными или напольными штативоми, струбцинами и др. устройствами имеющими резьбовое соединение 1/4 ". Вес 60 гр.
FST iPad Stand 02 – универсальная подставка-держатель для Ipad, Ipad 2 и т.д.
Изготовлен из АВС-пластика и силикона. Имеет регулируемый угол наклона от 30 до 90 градусов. Вес - 280 грамм.
Kupo KS-410 SK Universal tablet holder/ball head - универсальный держатель планшета.
Держатель планшета изготовлен из ABS-пластика с алюминиевыми крюками. Идеально подойдет для планшетов размером от 7'' до 11''. На держателе предусмотрено 9 выемок для алюминиевых крюков-держателей. Размер 191-272х110-190х10 мм. Держатель совместим с аксессуарами серии Super Knuckle. Для крепления необходим корпус шарнирного крепления Kupo KS398 SK die casting shell, который нужно будет приобрести отдельно.
Manfrotto MVDDFA2 Digital Director - установочная рамка для iPadAir 2.
Позволяет использовать Digital Director с другой моделью iPad. Специально разработанный для работы с iPad 2 Air. В комплекте ключ TORX® и шесть крепежных винтов.
Manfrotto MVDDFM4 Digital Director - установочная рамка для iPad Mini 4.
Позволяет использовать Digital Director с другой моделью iPad. Специально разработанный для работы с iPad Mini 4. В комплекте ключ TORX® и шесть крепежных винтов.
