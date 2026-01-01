images
images
images
images
Zhiyun Smooth 5S стабилизатор для смартфона белый
Zhiyun Smooth 5S стабилизатор для смартфона белый
Zhiyun Smooth 5S стабилизатор для смартфона белый
Zhiyun Smooth 5S стабилизатор для смартфона белый

Zhiyun Smooth 5S стабилизатор для смартфона белый

Zhiyun
Артикул: MTG-0558

Zhiyun Smooth 5S стабилизатор для смартфона белый. 

Zhiyun Smooth 5S отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, конверсионные насадки, легкие клетки или небольшие микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении.

Описание

Мощные моторы обеспечивают комфортную работу стабилизатора с тяжелыми смартфонами с установленными на них аксессуарами.

Панель управления «всё в одном» позволяет с легкостью управлять различными параметрами съемки. Управление зумом и фокусировкой осуществляется благодаря вращению многофункционального управляющего колеса.

Стабилизатор снабжен встроенным светодиодным источником света мощностью 2 Вт, который уменьшает шумы изображения и устраняет другие искажения, связанные с недостаточной освещенностью сцены. Колесо управления позволяет бесступенчато регулировать яркость. Цветовую гамму можно корректировать с помощью магнитных светофильтров. Цветовая температура источника составляет 5000 К, индекс цветопередачи CRI превышает 90.

К Smooth 5S можно дополнительно подключить 1 или 2 источника света на магнитном креплении, их суммарная яркость составляет 600 лм (300 лм на каждый из источников). Вместе с встроенным источником света это позволяет качественно осветить пространство на площади около 15 квадратных метров.

Новый видеоредактор в приложении ZY Cami, управление жестами, отслеживание объекта съемки, съемка панорам MagicClone Pano, Режим Dolly Zoom, съемка таймлапсов, проведение прямых трансляций и многое другое – с приложением ZY Cami.

Smooth 5S поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 2 часов, а максимальное время работы может достигать 24 часов! Стабилизатор способен работать во время зарядки.

* Поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD). Максимальные значения PD: 15 Вт.

Характеристики: 

  • Рабочее напряжение Мин 6.5 В, Стандарт 7.4 B, Макс 8.4 В
  • Рабочий ток Мин 70 мА, Макс 3000 мА
  • Диапазон оси вертикального механического наклона, градусов Мин -140°, Стандарт 349°, Макс 209°
  • Диапазон оси горизонтального механического наклона, градусов Мин -90°, Стандарт 349°, Макс 259°
  • Диапазон оси панорамирования, градусов Мин -180°, Стандарт 360°, Макс 180°
  • Диапазон вертикального наклона привода, градусов Мин -90°, Макс +170°
  • Диапазон горизонтального наклона привода, градусов Мин -50°, Макс +50°
  • Диапазон панорамирования привода, градусов" Мин -180°, Макс +180°
  • Рабочий диапазон температур Мин -10°С, Стандарт 25°С, Макс 45°С
  • Емкость аккумулятора 2600 мА*ч
  • Время работы Мин 2.5 ч, Макс 24 ч
  • Время зарядки Мин 2 ч, Макс 3 ч 40 мин
  • Грузоподъемность Мин 150 г, Макс 300 г
  • Допустимая ширина смартфона Мин 50 мм, Макс 90 мм

Комплектация

  • Стабилизатор
  • Кабель зарядки USB-C
  • Мини-штатив

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Урок 3. Цикл видеоуроков про фотографию. Что такое ритм в изображении
Урок 3. Цикл видеоуроков про фотографию. Что такое ритм в изображении
Групповая фотография. Часть 1
Групповая фотография. Часть 1
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна. Фотогора.
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна. Фотогора.
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.