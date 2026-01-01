Zhiyun Smooth 5S стабилизатор для смартфона белый. 

Мощные моторы обеспечивают комфортную работу стабилизатора с тяжелыми смартфонами с установленными на них аксессуарами.
Панель управления «всё в одном» позволяет с легкостью управлять различными параметрами съемки. Управление зумом и фокусировкой осуществляется благодаря вращению многофункционального управляющего колеса.
Стабилизатор снабжен встроенным светодиодным источником света мощностью 2 Вт, который уменьшает шумы изображения и устраняет другие искажения, связанные с недостаточной освещенностью сцены. Колесо управления позволяет бесступенчато регулировать яркость. Цветовую гамму можно корректировать с помощью магнитных светофильтров. Цветовая температура источника составляет 5000 К, индекс цветопередачи CRI превышает 90.
К Smooth 5S можно дополнительно подключить 1 или 2 источника света на магнитном креплении, их суммарная яркость составляет 600 лм (300 лм на каждый из источников). Вместе с встроенным источником света это позволяет качественно осветить пространство на площади около 15 квадратных метров.
Новый видеоредактор в приложении ZY Cami, управление жестами, отслеживание объекта съемки, съемка панорам MagicClone Pano, Режим Dolly Zoom, съемка таймлапсов, проведение прямых трансляций и многое другое – с приложением ZY Cami.
Smooth 5S поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 2 часов, а максимальное время работы может достигать 24 часов! Стабилизатор способен работать во время зарядки.
* Поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD). Максимальные значения PD: 15 Вт.
Характеристики:
- Рабочее напряжение Мин 6.5 В, Стандарт 7.4 B, Макс 8.4 В
- Рабочий ток Мин 70 мА, Макс 3000 мА
- Диапазон оси вертикального механического наклона, градусов Мин -140°, Стандарт 349°, Макс 209°
- Диапазон оси горизонтального механического наклона, градусов Мин -90°, Стандарт 349°, Макс 259°
- Диапазон оси панорамирования, градусов Мин -180°, Стандарт 360°, Макс 180°
- Диапазон вертикального наклона привода, градусов Мин -90°, Макс +170°
- Диапазон горизонтального наклона привода, градусов Мин -50°, Макс +50°
- Диапазон панорамирования привода, градусов" Мин -180°, Макс +180°
- Рабочий диапазон температур Мин -10°С, Стандарт 25°С, Макс 45°С
- Емкость аккумулятора 2600 мА*ч
- Время работы Мин 2.5 ч, Макс 24 ч
- Время зарядки Мин 2 ч, Макс 3 ч 40 мин
- Грузоподъемность Мин 150 г, Макс 300 г
- Допустимая ширина смартфона Мин 50 мм, Макс 90 мм