Smooth 4 стабилизатор для смартфона черный.

Описание

В Smooth 4 встроено более профессиональное и чувствительное колесо фокусировки, что обеспечивает беспрецедентную плавность работы. Вы можете увеличивать или уменьшать масштаб если вам необходима съемка крупного плана. Нажатие на функциональную кнопку (FN) превращает колесико в регулятор фокусировки, помогая настраивать точные фокусные расстояния в реальном времени для создания творческих снимков.

В Smooth 4 проведена глубокая оптимизация режима таймлапсов. Устройство поддерживает все виды передовых технологий съемки. Стабилизатор может реализовывать такие функции, как таймлапсы и таймлапсы в движении, моушнлапсы, записывать эфиры и управлять искусством течения времени. В объектив попадет больше деталей из более широкой перспективы, которые легко упустить из виду в повседневной жизни.

Большое число режимов, "изменяющих течение времени" и большая свобода настроек диапазонов съемки (от широкого до узкого), углов и фокуса, позволяют создавать уникальные таймлапсы, захватывая все движения и объекты, включая большие толпы, раскрывающиеся цветы, движущиеся силуэты или белые облака в небе. Изменяйте течение времени или запечатляйте жизнь в ретроспективном свете — все зависит от вашего воображения.

Smooth 4 может создавать плавные кадры, а также отслеживать объекты, например, человеческие лица с гораздо большей точностью. Вы можете выделить объект, который хотите отслеживать на экране, а стабилизатор сделает все остальное.

Может работать 12 часов подряд. Индикатор батареи сообщает вам, сколько энергии осталось. Стабилизатор может заряжать ваш телефон непосредственно во время съемки. Вы можете снимать видео в течение всего дня, не отвлекаясь на батарею. Для зарядки используется кабель Type-C. Вы можете использовать оба конца кабеля для зарядки. Стабилизатор можно заряжать от портативного источника питания, а телефон может заряжаться стабилизатором через порт USB на наклонной оси. Оба устройства можно заряжать одновременно, что гарантирует максимальное время работы.

Мощность двигателя Smooth 4 в значительной степени увеличилась, что делает его совместимым с телефонами всех размеров. Кроме того, устройство позволяет снимать со многими аксессуарами, как например светодиодным светом и объективами для камеры. Smooth 4 универсален, готов к работе в разных средах и высвобождает потенциал телефонной камеры в любом месте и в любое время.

У Smooth 4 есть ползунок на панели управления и кнопка затвора на задней части для легкого распознавания и переключения между различными режимами стабилизации.

Характеристики: