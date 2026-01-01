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Smooth 4 стабилизатор для смартфона черный
Smooth 4 стабилизатор для смартфона черный

Smooth 4 стабилизатор для смартфона черный

Zhiyun
Артикул: MTG-0555

Smooth 4 стабилизатор для смартфона черный.

Zhiyun Smooth 4 превращает ваш мобильный телефон в профессиональную кинокамеру, помогая снимать плавные и четкие кадры при помощи одного лишь телефона. Встроенная панель управления может уменьшить необходимость касаться экрана и помогает пользователям контролировать как стабилизатор, так и мобильную камеру с помощью кнопок.

Описание

В Smooth 4 встроено более профессиональное и чувствительное колесо фокусировки, что обеспечивает беспрецедентную плавность работы. Вы можете увеличивать или уменьшать масштаб если вам необходима съемка крупного плана. Нажатие на функциональную кнопку (FN)  превращает колесико в регулятор фокусировки, помогая настраивать точные фокусные расстояния в реальном времени для создания творческих снимков.

В Smooth 4 проведена глубокая оптимизация режима таймлапсов. Устройство поддерживает все виды передовых технологий съемки. Стабилизатор может реализовывать такие функции, как таймлапсы и таймлапсы в движении, моушнлапсы, записывать эфиры и управлять искусством течения времени. В объектив попадет больше деталей из более широкой перспективы, которые легко упустить из виду в повседневной жизни.

Большое число режимов, "изменяющих течение времени" и большая свобода настроек диапазонов съемки (от широкого до узкого), углов и фокуса, позволяют создавать уникальные таймлапсы, захватывая все движения и объекты, включая большие толпы, раскрывающиеся цветы, движущиеся силуэты или белые облака в небе. Изменяйте течение времени или запечатляйте жизнь в ретроспективном свете — все зависит от вашего воображения. 

Smooth 4 может создавать плавные кадры, а также отслеживать объекты, например, человеческие лица с гораздо большей точностью. Вы можете выделить объект, который хотите отслеживать на экране, а стабилизатор сделает все остальное.

Может работать 12 часов подряд. Индикатор батареи сообщает вам, сколько энергии осталось. Стабилизатор может заряжать ваш телефон непосредственно во время съемки. Вы можете снимать видео в течение всего дня, не отвлекаясь на батарею. Для зарядки используется кабель Type-C. Вы можете использовать оба конца кабеля для зарядки. Стабилизатор можно заряжать от портативного источника питания, а телефон может заряжаться стабилизатором через порт USB на наклонной оси. Оба устройства можно заряжать одновременно, что гарантирует максимальное время работы.

Мощность двигателя Smooth 4 в значительной степени увеличилась, что делает его совместимым с телефонами всех размеров. Кроме того, устройство позволяет снимать со многими аксессуарами, как например светодиодным светом и объективами для камеры. Smooth 4 универсален, готов к работе в разных средах и высвобождает потенциал телефонной камеры в любом месте и в любое время.

У Smooth 4 есть ползунок на панели управления и кнопка затвора на задней части для легкого распознавания и переключения между различными режимами стабилизации.

Характеристики:

  • Материал корпуса: Пластик
  • Размер (в рабочем положении): 12.3 x 10.5 x 32.8cм
  • Вес (с аккумулятором): 547гМаксимальный вес смартфона: 75г - 210г
  • Совместимость: iOS, Android
  • Аккумулятор: Встроенный
  • Время автономной работы: 12ч
  • Диапозон угла наклона: 240 °
  • Диапозон угла вращения: 240 °
  • Рызъемы: USB, USB Type-CТемпература эксплуатации: от +45 до - 10
  • Рабочее напряжение: 7.4В (стандарт)
  • Время зарядки: 3ч
  • Зарядное напряжение: 5В
  • Рабочий ток: max 1500mA
  • Зарядный ток: 1500mA
  • Выходное напряжение: 5В (стандартный)
  • Мощность выходного тока: 2000mA

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  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
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