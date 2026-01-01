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PULUZ PU527 водонепроницаемый кейс с креплением для GoPro Hero 13/12/11/10/9
PULUZ PU527 водонепроницаемый кейс с креплением для GoPro Hero 13/12/11/10/9
PULUZ PU527 водонепроницаемый кейс с креплением для GoPro Hero 13/12/11/10/9
PULUZ PU527 водонепроницаемый кейс с креплением для GoPro Hero 13/12/11/10/9
PULUZ PU527 водонепроницаемый кейс с креплением для GoPro Hero 13/12/11/10/9

PULUZ PU527 водонепроницаемый кейс с креплением для GoPro Hero 13/12/11/10/9

PULUZ
Артикул: OLE-4792

Подводный бокс предназначен для камер GoPro HERO 9, 10, 11, 12 и 13. Он обеспечивает защиту при погружении до 60 метров и может использоваться на суше как пыленепроницаемый и ударопрочный чехол. Бокс оснащён кнопками для включения/выключения камеры и спуска затвора, а также имеет быстросъёмную площадку стандарта GoPro.

Описание

PULUZ PU527 водонепроницаемый кейс с креплением для GoPro Hero 13/12/11/10/9

Водонепроницаемый кейс PULUZ PU527 предназначен для защиты экшн-камер GoPro от воды, пыли, песка и случайных ударов во время съёмки. Прозрачный корпус позволяет использовать камеру под водой, сохраняя обзор объектива, а встроенное крепление — устанавливать комплект на различные аксессуары GoPro. Кейс будет полезен путешественникам, дайверам, любителям снорклинга, водных видов спорта, активного отдыха и съёмки в сложных погодных условиях.

Особенности

  • Герметичная конструкция. Кейс изолирует камеру от воды и загрязнений и подходит для подводной фото- и видеосъёмки.
  • Заявленная глубина погружения — до 60 м. Это позволяет использовать GoPro не только во время плавания и снорклинга, но и при дайвинге.
  • Прозрачное защитное окно объектива. Оно пропускает свет к объективу камеры и защищает штатную линзу от царапин, песка и механических повреждений.
  • Совместимость с несколькими поколениями GoPro. Кейс рассчитан на экшн-камеры GoPro Hero 9 Black, Hero 10 Black, Hero 11 Black, Hero 12 Black и Hero 13 Black.
  • Управление основными функциями камеры. Конструкция кейса предусматривает доступ к органам управления GoPro через внешние кнопки.
  • Крепление для аксессуаров GoPro. Камеру в кейсе можно устанавливать на совместимые ручки, моноподы, нагрудные и шлемовые крепления, поплавки и другие аксессуары со стандартным интерфейсом GoPro.
  • Дополнительная защита при активной эксплуатации. Корпус снижает риск повреждения камеры при контакте с водой, грязью, мелкими частицами и случайных ударах.

Технические характеристики

  • Тип: водонепроницаемый защитный кейс для экшн-камеры.
  • Модель: PULUZ PU527.
  • Максимальная глубина погружения: до 60 м.
  • Совместимые камеры: GoPro Hero 9 Black, Hero 10 Black, Hero 11 Black, Hero 12 Black, Hero 13 Black.
  • Крепление: стандартный интерфейс аксессуаров GoPro.
  • Назначение: подводная съёмка, защита камеры от воды, пыли и механических воздействий.

Сценарии применения

  • Подводная съёмка во время дайвинга, снорклинга, плавания и занятий водными видами спорта.
  • Запись сплавов на байдарках, катамаранах и сапбордах, где камера может подвергаться брызгам и падению в воду.
  • Съёмка на пляже, в пустыне, горах и других местах с большим количеством песка, пыли или мелкого мусора.
  • Использование GoPro во время катания на лыжах, сноуборде, велосипеде и мотоцикле в условиях осадков.
  • Защита камеры при съёмке на открытом воздухе, когда существует повышенный риск падения или контакта с абразивными частицами.

Совместимость и эксплуатация

Перед установкой камеры необходимо убедиться, что уплотнитель и посадочные поверхности чистые, а крышка кейса закрыта равномерно по всему периметру. Песок, волосы и другие частицы на уплотнении могут нарушить герметичность. Перед первым погружением рекомендуется проверить кейс без камеры.

Для подводной съёмки камеру устанавливают в кейс без дополнительных элементов, которые могут помешать закрытию крышки. После использования в морской воде корпус следует промыть чистой пресной водой и высушить. При перепадах температуры внутри защитного окна возможно запотевание; для продолжительной съёмки в холодной воде применяются специальные противозапотевающие вкладыши, если они предусмотрены выбранным комплектом.

Кейс предназначен именно для перечисленных моделей GoPro. Совместимость с другими экшн-камерами зависит от их размеров, расположения кнопок и объектива и не гарантируется.

Рекомендованные товары и аксессуары

Для расширения возможностей комплекта можно подобрать экшн-камеру GoPro, запасной аккумулятор, противозапотевающие вкладыши, плавающую рукоятку и крепления с интерфейсом GoPro.

Комплектация

  • Водонепроницаемый кейс PULUZ PU527 - 1 шт.
  • Крепление для аксессуаров GoPro - 1 шт.
  • Фиксирующий винт - 1 шт.

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