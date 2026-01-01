PULUZ PU527 водонепроницаемый кейс с креплением для GoPro Hero 13/12/11/10/9
Водонепроницаемый кейс PULUZ PU527 предназначен для защиты экшн-камер GoPro от воды, пыли, песка и случайных ударов во время съёмки. Прозрачный корпус позволяет использовать камеру под водой, сохраняя обзор объектива, а встроенное крепление — устанавливать комплект на различные аксессуары GoPro. Кейс будет полезен путешественникам, дайверам, любителям снорклинга, водных видов спорта, активного отдыха и съёмки в сложных погодных условиях.
Особенности
- Герметичная конструкция. Кейс изолирует камеру от воды и загрязнений и подходит для подводной фото- и видеосъёмки.
- Заявленная глубина погружения — до 60 м. Это позволяет использовать GoPro не только во время плавания и снорклинга, но и при дайвинге.
- Прозрачное защитное окно объектива. Оно пропускает свет к объективу камеры и защищает штатную линзу от царапин, песка и механических повреждений.
- Совместимость с несколькими поколениями GoPro. Кейс рассчитан на экшн-камеры GoPro Hero 9 Black, Hero 10 Black, Hero 11 Black, Hero 12 Black и Hero 13 Black.
- Управление основными функциями камеры. Конструкция кейса предусматривает доступ к органам управления GoPro через внешние кнопки.
- Крепление для аксессуаров GoPro. Камеру в кейсе можно устанавливать на совместимые ручки, моноподы, нагрудные и шлемовые крепления, поплавки и другие аксессуары со стандартным интерфейсом GoPro.
- Дополнительная защита при активной эксплуатации. Корпус снижает риск повреждения камеры при контакте с водой, грязью, мелкими частицами и случайных ударах.
Технические характеристики
- Тип: водонепроницаемый защитный кейс для экшн-камеры.
- Модель: PULUZ PU527.
- Максимальная глубина погружения: до 60 м.
- Совместимые камеры: GoPro Hero 9 Black, Hero 10 Black, Hero 11 Black, Hero 12 Black, Hero 13 Black.
- Крепление: стандартный интерфейс аксессуаров GoPro.
- Назначение: подводная съёмка, защита камеры от воды, пыли и механических воздействий.
Сценарии применения
- Подводная съёмка во время дайвинга, снорклинга, плавания и занятий водными видами спорта.
- Запись сплавов на байдарках, катамаранах и сапбордах, где камера может подвергаться брызгам и падению в воду.
- Съёмка на пляже, в пустыне, горах и других местах с большим количеством песка, пыли или мелкого мусора.
- Использование GoPro во время катания на лыжах, сноуборде, велосипеде и мотоцикле в условиях осадков.
- Защита камеры при съёмке на открытом воздухе, когда существует повышенный риск падения или контакта с абразивными частицами.
Совместимость и эксплуатация
Перед установкой камеры необходимо убедиться, что уплотнитель и посадочные поверхности чистые, а крышка кейса закрыта равномерно по всему периметру. Песок, волосы и другие частицы на уплотнении могут нарушить герметичность. Перед первым погружением рекомендуется проверить кейс без камеры.
Для подводной съёмки камеру устанавливают в кейс без дополнительных элементов, которые могут помешать закрытию крышки. После использования в морской воде корпус следует промыть чистой пресной водой и высушить. При перепадах температуры внутри защитного окна возможно запотевание; для продолжительной съёмки в холодной воде применяются специальные противозапотевающие вкладыши, если они предусмотрены выбранным комплектом.
Кейс предназначен именно для перечисленных моделей GoPro. Совместимость с другими экшн-камерами зависит от их размеров, расположения кнопок и объектива и не гарантируется.
Рекомендованные товары и аксессуары
Для расширения возможностей комплекта можно подобрать экшн-камеру GoPro, запасной аккумулятор, противозапотевающие вкладыши, плавающую рукоятку и крепления с интерфейсом GoPro.