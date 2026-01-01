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PGYTECH клетка для Insta360 X4
PGYTECH клетка для Insta360 X4
PGYTECH клетка для Insta360 X4
PGYTECH клетка для Insta360 X4
PGYTECH клетка для Insta360 X4
PGYTECH клетка для Insta360 X4
PGYTECH клетка для Insta360 X4
PGYTECH клетка для Insta360 X4
PGYTECH клетка для Insta360 X4
PGYTECH клетка для Insta360 X4

PGYTECH клетка для Insta360 X4

PGYTECH
Артикул: OLE-4470

Алюминиевая клетка разработана специально для камеры Insta360 X4. Благодаря симметричному дизайну камеру можно устанавливать любой стороной. В нижней части расположены крепление типа GoPro и штативное гнездо 1/4", а по бокам — ещё 2 крепления 1/4" и 2 холодных башмака для аксессуаров. Микрофоны, разъёмы и элементы управления камерой остаются доступными для комфортной съёмки. В комплекте также идёт силиконовая крышка для объективов.

Описание

Характеристики:

  • Совместимое устройство Insta360 X4
  • Крепление "мама" 1/4", Cold Shoe
  • Крепление "папа" 2-Prong Mount (GoPro)
  • Материал алюминий
  • Размеры 134.9 × 61 × 21.3 мм
  • Вес 61,4 г



Комплектация

  • клетка
  • крышка объектива

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